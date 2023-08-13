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Екстренер "Шахтаря" "звинуватив" новий клуб Трубіна в "капаючій крові українських дітей"

13 серпня 2023 23:46
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Агабекян Карен
редактор
Екстренер "Шахтаря" "звинуватив" новий клуб Трубіна в "капаючій крові українських дітей"
Пауло Фонсека. Фото: Твіттер Фонсеки
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальські футбольні клуби, попри російську військову агресію в Україні, намагаються працювати з РФ. Ті самі "Бенфіка" та "Брага" можуть продати своїх гравців до Росії.

У зв'язку із цим до громадськості через Твіттер звернувся головний тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека.

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Зазначимо, що Фонсека раніше тренував "Брагу" і саме з неї перейшов до "Шахтаря" у 2016-му році.

Фонсека розчарований португальськими клубами

За словами Фонсеки, якщо італійський "Сассуоло" не продав Рожеріу в московський "Спартак" через війну в Україні, то "Бенфіка" та "Брага" можуть взяти приклад із них.

Зазначимо, що російські клуби цікавляться Шікіньо з "Бенфіки" та Вітором Тормено з "Браги".

"Я знаю, що час минає, і люди вдома більше не слухають новини, пов'язані з війною в Україні, але щодня Росія продовжує вбивати людей і насамперед безневинних дітей, можливо, деяких із них удома під час перегляду футбольного матчу.

Знаю лише одне. Якщо "Бенфіка" і моя "Брага" укладуть угоди з російськими клубами, ці гроші капатимуть разом із кров'ю українських дітей, які щодня гинуть. І багато хто з цих дітей любив футбол", — написав Фонсека.

Також фахівець нагадав, що "Бенфіка" з початку війни розгорнула кампанію з допомогою українцям, а тепер збирається торгувати із росіянами.

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