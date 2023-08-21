Трубін стане основним голкіпером "Бенфіки": відома головна умова

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін невдовзі зможе дебютувати за португальську "Бенфіку". Молодий футболіст змінив клуб кілька тижнів тому.

Трубін матиме шанс стати футболістом основного складу "орлів", повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін перейшов із донецького "Шахтаря" до лісабонської "Бенфіки" за 10 млн євро. Проте український воротар поки що так і не дебютував у складі своєї нової команди.

Шанс для Трубіна

Найближчим часом перспективи українця в "Бенфіці" можуть покращитись. Основний голкіпер португальського клубу Одіссеас Влаходімос став пріоритетною трансферною метою амстердамського "Аяксу". Основний воротар нідерландської команди Херонімо Рульї зазнав важкої травми й не зіграє до кінця 2023 року. "Аякс" хоче його замінити 31-річним Волоходімосом.

Трубін слухає вказівки тренера. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Амстердамці готують вигідну пропозицію для "Бенфіки". Вони готові заплатити за досвідченого воротаря 12 млн євро. Якщо Одіссеас виїде з Португалії, то Трубін відразу стане основним голкіпером лісабонців. Йому доведеться адаптуватися в новій команді прямо в ході сезону.

Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" діє до літа 2028 року.

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