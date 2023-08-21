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Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены

21 августа 2023 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены
Михаил Мудрик во время матча. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды в поединке второго тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма" (1:3). Наставник отдельно упомянул украинского вингера Михаила Мудрика.

Почеттино объяснил, что необходимо Мудрику, чтобы стать важной частью "синих", сообщает Football London

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В матче второго тура "Челси" проиграл на выезде "Вест Хэму" со счетом 1:3. Михаил Мудрик вышел на замену в начале второго тайма, однако не сумел помочь своей команде спастись от поражения. 

Что Почеттино сказал про Мудрика? 

После матча наставник "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал игру 22-летнего украинца. Аргентинский тренер напомнил, что Мудрик — молодой футболист, который нуждается в доверии и игровой практике. Тренерский штаб "Челси" продолжает работу над тем, чтобы Михаил мог демонстрировать в каждом поединке максимум своих возможностей. 

Михаил Мудрик
Мудрик в борьбе с голкипером "Ливерпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Мудрик — очень талантливый игрок. Однако необходимо проделать серьезную работу для того, чтобы он мог демонстрировать футбол, который мы ждем. В будущем он будет максимально полезен для команды", — рассказал Маурисио Почеттино. 

"Челси" еще не выигрывал в АПЛ в текущем сезоне. Уже 25 августа "синие" примут дома "Лутон". 

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