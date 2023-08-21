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Почеттіно дав оцінку Мудрику: на українця чекають зміни

21 серпня 2023 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно дав оцінку Мудрику: на українця чекають зміни
Михайло Мудрик під час матчу. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку команди у поєдинку другого туру англійської Прем'єр-ліги проти "Вест Гема" (1:3). Наставник окремо згадав українського вінгера Михайла Мудрика.

Почеттіно пояснив, що необхідно Мудрику, щоб стати важливою частиною "синіх", повідомляє Football London.

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У матчі другого туру "Челсі" програв на виїзді "Вест Гему" з рахунком 1:3. Михайло Мудрик вийшов на заміну на початку другого тайму, проте не зумів допомогти своїй команді врятуватися від поразки.

Що Почеттіно сказав про Мудрика?

Після матчу наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував гру 22-річного українця. Аргентинський тренер нагадав, що Мудрик — молодий футболіст, який потребує довіри та ігрової практики. Тренерський штаб "Челсі" продовжує роботу над тим, щоб Михайло міг демонструвати у кожному поєдинку максимум своїх здібностей.

Михайло Мудрік
Мудрик у боротьбі з голкіпером "Ліверпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Мудрик — дуже талановитий гравець. Однак необхідно зробити серйозну роботу для того, щоб він міг демонструвати футбол, на який ми чекаємо. У майбутньому він буде максимально корисний для команди", — розповів Маурісіо Почеттіно.

"Челсі" ще не вигравав у АПЛ цього сезону. Вже 25 серпня "сині" приймуть удома "Лутон".

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