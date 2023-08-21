Іспанська футболістка відразу після перемоги на чемпіонаті світу дізналася про смерть батька
Жіноча збірна Іспанії з футболу змогла стати переможцем чемпіонату світу-2023. У фіналі "червона фурія" обіграла Англію (1:0).
Але після фінального свистка сталася подія, яка шокувала одну з тріумфаторок турніру Ольгу Кармону, повідомила Королівська футбольна федерація.
Футболістці після матчу повідомили про смерть батька.
Кармона грала під зіркою свого батька
Після матчу, дізнавшись про смерть батька, Кармона написала в соцмережах, що грала під зіркою свого тата, сама того не усвідомлюючи.
"Я не усвідомлюючи цього, але у мене була моя зірка перед стартом матчу. Я знаю, що ти дав мені сили зробити щось дійсно унікальне. Я знаю, що ти спостерігав за мною сьогодні ввечері й пишаєшся мною", — написала футболістка.
Федерація футболу Іспанії та її клуб "Реал" Мадрид висловили співчуття футболістці, забитий м'яч якої приніс Іспанії перемогу у фіналі чемпіонату світу. Кармона забила у ворота чинних чемпіонок Європи на 29-й хвилині. Більше у матчі ніхто не забивав.
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