Испанская футболистка сразу после победы на чемпионате мира узнала о смерти отца

Ольга Кармона. Фото: La Razon

Женская сборрная Испании по футболу смогла стать победителем чемпионата мира-2023. В финале "красная фурия" обыграла Англию (1:0).

Но после финального свистка случилось событие, которое повергло в шок одну из триумфаторок турнира Ольгу Кармону, сообщила Королевская футбольная федерация.

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Кармона играла под звездой своего отца

После матча, узнав о смерти своего отца, Кармона написала в соцсетях, что играла под звездой своего папы, сама того не осознавая.

"Я не осознавая этого, но у меня была моя звезда перед стартом матча. Я знаю, что ты дал мне силы совершить что-то действительно уникальное. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и гордишься мной. Покойся с миром, папа", — написала футболистка.

Федерация футбола Испании и ее клуб "Реал" Мадрид высказали свои соболезнование футболистке, забитый мяч которой принес Испании победу в финале чемпионата мира. Кармона забила в ворота действующих чемпионок Европы на 29-й минуте. Больше в матче никто не забивал.

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