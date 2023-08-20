"Челсі" з Мудриком був принижений колишньою командою Ярмоленка та Реброва

Михайло Мудрик закривав другий тайм. Фото: "Челсі

У Англії пройшли матчі другого туру Прем'єр-ліги. У Лондоні відбулося дербі між "Вест Гемом" та "Челсі".

Перемогу здобули "молотобійці з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

"Вест Гем" — "Челсі" — 3:1

Голи: Агерд, 7, Антоніо, 53, Пакета, 90+5 (пен.) — Чуквуемека, 28

"Вест Гем": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек, Ворд-Прауз (Альварес, 81) — Боуен, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) — Антоніо (Форнальс, 76)

"Челсі": Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуеке, 75), Чілвелл (Кайседо, 61) — Стерлінг, Чуквуемека (Мудрик, 46) — Джексон

Попередження: Агерд,13, 67, Пакета, 35, Емерсон, 45 — Дісасі (36), Чуквуемека (40), Джексон (72)

На 67-й хвилині вилучено Агерда (друга жовта).

"Молотобійці" вийшли вперед на 7-й хвилині після голу Наєфа Агерда. "Челсі" пішло відігруватись й на 28-й хвилині Карні Чуквуемека повернув паритет на табло.

Наприкінці першого тайму "Челсі" отримав можливість пробити пенальті й міг виходити уперед, але Енцо Фернендес його не реалізував.

Чуквуемека через травму не вийшов на другий тайм, а його замінив Михайло Мудрик.

На 53-й хвилині Джеймс Ворд-Праус зробив другу голову передачу. Цього разу він асистував Майклу Антоніо.

На 67-й хвилині з поля вилучили Наєфа Агерда, через що "Вест Гем" перейшов в оборону. Але їм вдалося забити втретє. У компенсований час Мойзес Кайседо у дебютному матчі неправомірно зіграв у своїй штрафній, після чого Лукас Пекета реалізував пенальті й встановив кінцевий рахунок.

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