"Рух" и "Колос" не определили сильнейшего, первая победа "Ворсклы", траур для "Миная"
В рамках четвертого тура чемпионата Украины в субботу прошли три матча. В одном из них встретились первая и вторая команды УПЛ.
Победы сегодня одержали "Ворскла", "Металлист 1925", а "Рух" и "Колос" сыграли вничью, сообщил портал Новини.LIVE.
"Верес" — "Ворскла" — 1:2
Голы: С. Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18
"Верес": Паст — Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай (Свитюха, 79) — Близниченко, Яго (Гагун, 79), В. Шарай — Марусич.
"Ворскла": Исенко — Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядин (Нестеренко, 67) — Степанюк.
Предупреждения: Шевченко — Челядин, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане
Удаление: Марусич 91.
Матч начался шокирующим для "Вереса", поскольку на шестой минуте "Ворскла" вышла вперед. После прострела Степанюка с левого фланга штрафного мяч в свои ворота срезал Кучеров.
На 18-й минуте Скляр пробил издали, Паст отбил на ногу расстрелявшего ворота Юрченко — 2:0. Но через две минуты "Ворскла" организовала момент у своих ворот. Чеснаков, Павлюк и Исенко не справились с прессингом, после чего Станислав Шарай забрал мяч и забил.
По ходу матча "Верес" имел преимущество и пытался отыграться, пока не удалили Марусича за фол на Исенко.
"Металлист 1925" — "Минай" — 1:0
Гол: Дмитренко, 70
"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Е. Ткачук, Безуглый, Капинус — А. Ткачук (Кравченко, 89), Габелок, Вачиберадзе (Мартынюк, 89) — Русин (Чирук, 80), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 68).
"Минай": Бандура — Чуев, Немчанинов (Колесник, 82), Ю. Кравчук — Дмитрук, Витенчук, Петько (Ралюченко, 75), Рогозинский (Булеза, 46) — Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82), Твердохлеб — Вишневский.
Предупреждение: А. Ткачук, Жичиков — Вишневский
"Минай" начал матч интереснее и имел несколько неплохих моментов, но в середине первого тайма "Металлист 1925" забрал инициативу.
Во втором тайме харьковчане забили единственный мяч в матче. На 70-й минуте Русин пробил издалека, а Бандура отбил его перед собой. Затем он парировал добивание Сидорова, но от удара Дмитренко по пустым воротам не спас.
"Рух" — "Колос" — 1:1
Голы: Слюбик, 56 — Цуриков, 34.
"Рух": Ледвий, Климчук, Притула (Бренер 46), Соломон-Отабор (Рунич 79), Плюман (Квасница 62), Дидик, Фернандо (Слесарь 75), Сапуга, Сыч, Слюбик, Роман.
"Колос": Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ильин 67), Цуриков, Ореховский (Милько 90), Безбородько (Салабай 67), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Болбат 46), Богданов (Великан 89)
Предупреждения: Фернандо 67, Сапуга 86, Рунич 90+1 — Бондаренко 59, Бурда 64, Богданов 85
Удаление: Золотов 83.
В центральном матче тура встретились лидеры чемпионата Украины "Рух" и "Колос".
Гости из Ковалевки опасно контратаковали и потому на 34-й минуте после навеса на дальнюю штангу Цуриков ударом головой открыл счет.
В начале второго тайма "Колос" пропустил. После подачи с правого фланга Слюбик на дальней штанге пробил головой — 1:1.
До конца матча "Рух" играл активнее и имел возможность забить второй мяч, но ковалевцы забетонировали ворота.
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