"Рух" та "Колос" не виявили сильнішого, перша перемога "Ворскли", траур для "Минаю"

Слюбик після забитого голу. Фото: "Рух"

В рамках четвертого туру чемпіонату України в суботу пройшло три матчі. В одному з них зустрілися перша та друга команди УПЛ.

Перемоги сьогодні здобули "Ворскла", "Металіст 1925", а "Рух" й "Колос" зіграли внічию, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Верес" — "Ворскла" — 1:2

Голи: С. Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18

"Верес": Паст — Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай (Світюха, 79) — Блізніченко, Яго (Гагун, 79), В. Шарай — Марусич.

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядін (Нестеренко, 67) — Степанюк.

Попередження: Шевченко — Челядін, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане

Вилучення: Марусич 91.

Матч почався шокуюче для "Вереса", оскільки на шостій хвилині "Ворскла" вийшла вперед. Після прострілу Степанюка з лівого флангу штрафного м’яч у свої ворота зрізав Кучеров.

На 18-й хвилині Скляр пробив здалеку, Паст відбив на ногу Юрченку, який розстріляв ворота — 2:0. Але через дві хвилини "Ворскла" організувала момент біля своїх воріт. Чеснаков, Павлюк та Ісенко не впорались із пресингом, після чого Станіслав Шарай забрав м'яч та забив.

По ходу матчу "Верес" мав перевагу та намагався відігратися, поки не видалили Марусича за фол на Ісенку.

"Металіст 1925" — "Минай" — 1:0

Гол: Дмитренко, 70

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Кравченко, 89), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 89) — Русин (Чирук, 80), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 68).

"Минай": Бандура — Чуєв, Нємчанінов (Колесник, 82), Ю. Кравчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Ралюченко, 75), Рогозинський (Булеза, 46) — Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82), Твердохліб — Вишневський.

Попередження: А. Ткачук, Жичиков — Вишневський

"Минай" почав матч цікавіше й мав декілька непоганих моментів, але в середині першого тайму "Металіст 1925" перебрав ініціативу.

У другому тайму харків’яни забили єдиний м’яч у матчі. На 70-й хвилині Русин пробив здалеку, а Бандура пробив перед собою. Потім він парирував добивання Сидорова, але від удару Дмитренка по пустих воротах не врятував.

"Рух" — "Колос" — 1:1

Голи: Слюбик, 56 — Цуріков, 34.

"Рух": Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 46), Соломон-Отабор (Рунич 79), Плюман (Квасниця 62), Дідик, Фернандо (Слюсар 75), Сапуга, Сич, Слюбик, Роман.

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 67), Цуріков, Оріховський (Мілько 90), Безбородько (Салабай 67), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Болбат 46), Богданов (Велетень 89)

Попередження: Фернандо 67, Сапуга 86, Рунич 90+1 — Бондаренко 59, Бурда 64, Богданов 85

Вилучення: Золотов 83.

У центральному матчі туру зустрілися лідери чемпіонату України "Рух" та "Колос".

Гості з Ковалівки небезпечно контратакували й тому на 34-й хвилині після навісу на дальню штангу Цуріков ударом головою відкрив рахунок.

На початку другого тайму "Колос" після подачі з правого флангу Слюбик на дальній штанзі пробив головою — 1:1.

До кінця матчу "Рух" грав активніше та мав можливість забити другий м’яч, але ковалівці забетонували ворота.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного гола.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.

Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хтось посилить команду.