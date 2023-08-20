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"Челси" с Мудриком был унижен бывшей командой Ярмоленко и Реброва

20 августа 2023 23:12
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Агабекян Карен
редактор
"Челси" с Мудриком был унижен бывшей командой Ярмоленко и Реброва
Михаил Мудрик закрывал второй тайм. Фото: "Челси
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англии прошли матчи второго тура Премьер-лигир. В Лондоне состоялось дерби между "Вест Хэмом" и "Челси".

Победу одержали "молотобойцы со счетом 3:1", сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

"Вест Хэм" — "Челси" — 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Пакета, 90+5 (пен.) — Чуквуэмека, 28

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон — Соучек, Ворд-Прауз (Альварес, 81) — Боуэн, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) — Антонио (Форнальс, 76)

"Челси": Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл — Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуэке, 75), Чилвелл (Кайседо, 61) — Стерлинг, Чуквуэмека (Мудрик, 46) — Джексон

Предупреждения: Агерд, 13, 67, Пакета, 35, Эмерсон, 45 — Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Джексон (72)

На 67-й минуте удален Агерд (вторая желтая).

"Молотобойцы" вышли вперед на 7-й минуте после гола Наефа Агерда. "Челси" пошло отыгрываться и на 28-й минуте Карни Чуквуэмека вернул паритет на табло.

В конце первого тайма "Челси" получил возможность пробить пенальти и мог выходить вперед, но Энцо Фернендес его не реализовал.

Чуквуэмека из-за травмы не вышел на второй тайм, а его заменил Михаил Мудрик.

На 53-й минуте Джеймс Уорд-Праус сделал вторую голову передачу. На этот раз он ассистировал Майклу Антонио.

На 67-й минуте с поля удалили Наефа Агерда, из-за чего "Вест Хэм" перешел в оборону. Но им удалось забить в третий раз. В компенсированное время Мойзес Кайседо в дебютном матче неправомерно сыграл в своей штрафной, после чего Лукас Пекета реализовал пенальти и установил окончательный счет.

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