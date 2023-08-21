Яремчук змінить клуб: українцем цікавляться в АПЛ

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Бельгійський "Брюгге" може продати форварда збірної України Романа Яремчука. У послугах досвідченого футболіста зацікавлений один із клубів англійської Прем'єр-ліги.

Трансфер Яремчука до АПЛ має відбутися найближчим часом, повідомляє Daily Mail.

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Початок сезону 2023/2024 виявився вдалим для Романа Яремчука. Нещодавно форвард зумів перервати "гольову посуху" і забив одразу чотири голи у двох єврокубкових матчах проти ісландського "Акурейрі".

Куди може піти Яремчук?

Українським футболістом зацікавився англійський "Бернлі". Це одна з двох англійських команд (разом з "Евертоном" — Ред.), яка не забила жодного гола у двох стартових турах Прем'єр-ліги. Важливо відзначити, що "Бернлі" розпочав сезон із матчем з "Манчестер Сіті" (0:3), а гра "бордових" з "Лутоном" була перенесена.

Яремчук у матчі за "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

"Бернлі" очолює Венсан Компані, який раніше працював в "Андерлехті". У тренера залишилися добрі зв'язки у чемпіонаті Бельгії. Він вважає, що Роман Яремчук у перспективі зможе допомогти англійській команді.

Контракт Романа Яремчука із "Брюгге" діє до літа 2026 року. "Бернлі" хоче взяти українця в оренду до кінця сезону з можливістю викупу його контракту за 10 млн євро.

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