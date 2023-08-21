Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Бельгийский "Брюгге" может продать форварда сборной Украины Романа Яремчука. В услугах опытного футболиста заинтересован один из клубов английской Премьер-лиги.

Трансфер Яремчука в АПЛ должен состояться в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

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Начало сезона 2023/2024 оказалось удачным для Романа Яремчука. Недавно форвард сумел прервать "голевую засуху" и забил сразу четыре гола в двух еврокубковых матчах против исландского "Акурейри".

Куда может уйти Яремчук?

Украинским футболистом заинтересовался английский "Бернли". Это одна из двух английских команд (вместе с "Эвертоном" — Ред.), которая не забила ни одного гола в двух стартовых турах Премьер-лиги. Важно отметить, что "Бернли" начал сезон с матчем с "Манчестер Сити" (0:3), а игра "бордовых" с "Лутоном" была перенесена.

Яремчук в матче за "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

"Бернли" возглавляет Венсан Компани, который до этого работал в "Андерлехте". У тренера остались хорошие связи в чемпионате Бельгии. Он считает, что Роман Яремчук в перспективе сможет помочь английской команде.

Контракт Романа Яремчука с "Брюгге" действует до лета 2026 года. "Бернли" хочет взять украинца в аренду до конца сезона с возможностью выкупа его контракта за 10 млн евро.

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