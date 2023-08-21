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Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ

21 августа 2023 09:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/clubbrugge/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бельгийский "Брюгге" может продать форварда сборной Украины Романа Яремчука. В услугах опытного футболиста заинтересован один из клубов английской Премьер-лиги. 

Трансфер Яремчука в АПЛ должен состояться в ближайшее время, сообщает Daily Mail

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Начало сезона 2023/2024 оказалось удачным для Романа Яремчука. Недавно форвард сумел прервать "голевую засуху" и забил сразу четыре гола в двух еврокубковых матчах против исландского "Акурейри". 

Куда может уйти Яремчук? 

Украинским футболистом заинтересовался английский "Бернли". Это одна из двух английских команд (вместе с "Эвертоном" — Ред.), которая не забила ни одного гола в двух стартовых турах Премьер-лиги. Важно отметить, что "Бернли" начал сезон с матчем с "Манчестер Сити" (0:3), а игра "бордовых" с "Лутоном" была перенесена. 

Роман Яремчук
Яремчук в матче за "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

"Бернли" возглавляет Венсан Компани, который до этого работал в "Андерлехте". У тренера остались хорошие связи в чемпионате Бельгии. Он считает, что Роман Яремчук в перспективе сможет помочь английской команде. 

Контракт Романа Яремчука с "Брюгге" действует до лета 2026 года. "Бернли" хочет взять украинца в аренду до конца сезона с возможностью выкупа его контракта за 10 млн евро. 

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