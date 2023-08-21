"Дніпро-1" очолить іспанський тренер: відомо хто це

Матч Ліги чемпіонів. Фото: Дніпро-1

СК "Дніпро-1" розпочав пошуки нового головного тренера після вчорашньої відставки Олександра Кучера. Нового спеціаліста шукають в Іспанії.

Відомий український інсайдер Ігор Бурбас назвав ім'я спеціаліста, з яким ведуть переговори.

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Герсія Гарсія на тренуванні "Твенте". Фото: "Твенте"

Іспанська вектор

За інформацією джерела, зараз тривають переговори між "Дніпром-1" та іспанцем Гонсало Гарсією Гарсією.

Наразі 39-річного фахівця намагаються переконати переїхати до України під час війни. Проблема може виникнути з гарантіями безпеки, оскільки у разі вильоту з єврокубків команда переїде до Дніпра", який знаходиться набагато ближче до зони бойових дій, ніж Ужгород.

Після завершення кар'єри гравця фахівець працював асистентом головного тренера в "Есб'єрзі", тренував нідерландський "Твенте" та хорватську "Істру 1961", яку залишив наприкінці минулого сезону.

Свою футбольну кар'єру фахівець розпочав у мадридському "Реалі", а потім виступав в "Алькороні", "Мериді", "Паленсії", АГОВВ, "Херенвені", "Гераклі", "Гронінгені", АЕК Ларнака, "Маккабі" Тель-Авів, "Анортосісі" та "Компостелле". У жодній із команд Гарсія Гарсія не зіграв понад 50 матчів.

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