"Дніпро-1" очолить іспанський тренер: відомо хто це
СК "Дніпро-1" розпочав пошуки нового головного тренера після вчорашньої відставки Олександра Кучера. Нового спеціаліста шукають в Іспанії.
Відомий український інсайдер Ігор Бурбас назвав ім'я спеціаліста, з яким ведуть переговори.
Це молодий фахівець, який має досвід роботи у двох європейських чемпіонатах — Нідерландах та Хорватії.
Іспанська вектор
За інформацією джерела, зараз тривають переговори між "Дніпром-1" та іспанцем Гонсало Гарсією Гарсією.
Наразі 39-річного фахівця намагаються переконати переїхати до України під час війни. Проблема може виникнути з гарантіями безпеки, оскільки у разі вильоту з єврокубків команда переїде до Дніпра", який знаходиться набагато ближче до зони бойових дій, ніж Ужгород.
Після завершення кар'єри гравця фахівець працював асистентом головного тренера в "Есб'єрзі", тренував нідерландський "Твенте" та хорватську "Істру 1961", яку залишив наприкінці минулого сезону.
Свою футбольну кар'єру фахівець розпочав у мадридському "Реалі", а потім виступав в "Алькороні", "Мериді", "Паленсії", АГОВВ, "Херенвені", "Гераклі", "Гронінгені", АЕК Ларнака, "Маккабі" Тель-Авів, "Анортосісі" та "Компостелле". У жодній із команд Гарсія Гарсія не зіграв понад 50 матчів.
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