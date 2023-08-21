"Дніпро-1" та "Шахтар" дружно втратили очки: Кучер пішов у відставку

Хомченовський проти Гочолейшвілі. Фото: "Кривбас"

В Українській прем'єр-лізі відбулися чергові матчі четвертого туру. У неділю грали "Дніпро-1" — "Оболонь", "Кривбас" — "Шахтар".

Перемогу у цих двох матчах святкувала лише "Оболонь", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Дніпро-1" — "Оболонь"

Матч добре розпочався для "Дніпра-1", оскільки на початку Рубчинський заробив пенальті, який реалізував на 16-й хвилині Пихальонок.

Потім підопічні Кучера мали кілька моментів, але до великої перерви усі бачили нецікавий матч.

"Дніпро-1" був шокований на першій хвилині другого тайму. Гравці "Оболоні" відібрали м'яч у суперника в центрі поля, після чого він був закинутий в штрафну на Тарануху, який у дотик пробив у ближню дев'ятку — 1:1.

На 83-й хвилині "Оболонь" забила другий гол на контратаці. Краснопір отримав м'яч у штрафному майданчику й обіграв Кінарейкіна — 1:2. Цей рахунок став остаточним у матчі.

Після гри головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер оголосив про відставку.

"Дніпро-1" — "Оболонь" — 1:2

Голи: Пихаленок, 16 (пін.) — Тарануха, 46, Краснопір, 83

"Дніпро-1": Кінарейкін — Є. Пасіч (Пурита, 71), Сваток, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Горін (Когут, 54) — Біл (Танчик, 54), Пихальонок, Леднєв (Пірес, 79) — Ківінда (Філіпов, 46).

Головний тренер Олександр Кучер.

"Оболонь": Федоровський — Нагієв (Медінський, 61), Вовкун (Фатєєв, 76), Приймак, Лук'янчук, Осман (Прокопенко, 46) — Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 75) — Суханов (Краснопір, 46), Тарануха.

Головний тренер: Валерій Іващенко.

Попередження: Пихальонок, Сваток — Вовкун

"Кривбас" — "Шахтар"

Матч у Кривому Розі виявився дуже веселим для глядачів та гірким для захисників обох команд. Донеччани першими відкрили рахунок уже на восьмій хвилині, коли Зубков з правого флангу штрафного майданчика віддав передачу на дальню штангу на Кащука, й той в дотик переправив м'яч у ворота.

На 18-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу. Криськів обігрався у стінку з Сіканом вбіг у штрафний майданчик де пробив повз воротаря — 0:2.

"Кривбас" відіграв один м'яч на 23-й хвилині, коли Дібанго обіграв Гочолілешвілі й віддав у штрафний майданчик на Хомченовського, який пробив Різника.

Наприкінці першого тайму воротар "Кривбасу" вибив м'яч на Бондаренка, той віддав Криськіву, який не промахнувся по порожніх воротах. Але у першій половині матчу був ще один гол. На 44-й хвилині Дібанго з лівого флангу прострілив на дальню штангу, де Кожушко в дотик переправив м'яч у ворота.

У другому таймі був лише один гол. На 64-й хвилині після подачі Задераки з правого флангу Безкоровайний вистрибнув вище за всіх й головою забив м'яч у ворота.

У час, що залишився, "Шахтар" тиснув на ворота суперників, але забити їм не вдалося. Також закінчення матчу заповнилося трьома видаленнями. Хомченовський та Бондаренко отримали пряму червону картку, а Чигринський другий "гірчичник".

Зазначимо, що Бондаренко отримав уже другу червону картку в сезоні. Матч із "Кривбасом" був для нього першим після відбування дискваліфікації.

"Кривбас" — "Шахтар" — 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Безкоровайний, 64 — Кащук, 8, Криськів, 18, 42

"Кривбас": Кліщук — Понеділок, Стецьков, Безкоровайний, Дібанго — Ілич (Приходько, 80), Бізімана (Близниченко, 79), Хомченовський — Задерака, Кожушко (Дебілко, 46), Лунєв (Вакулко, 71).

Головний тренер: Віталій Вернидуб.

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Чигринський, Матвієнко, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськів (Назарина, 61), Кащук (Келсі, 62) — Сікан.

Головний тренер: Патрік Ван Леувен.

Попередження: Хомченовський, Безкоровайний, Кожушко, Понеділок — Топалов, Чигринський.

Вилучення: Хомченовський, 73 — Бондаренко, 84, Чигринський, 94.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Сергій Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій.

Хосеп Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Кевіна Де Брюйне.

Мауріссіо Почеттіно розлютився на Михайла Мудрика: можна не чекати українця у старті.

Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле не допомогли: "ПСЖ" опустилося в середину турнірної таблиці

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко засудив окупантів за ракетний обстріл його рідного міста.