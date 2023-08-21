"Днепр-1" и "Шахтер" дружно потеряли очки: Кучер ушел в отставку

Хомченовский против Гочолейшвили. Фото: "Кривбасс"

В Украинской премьер-лиги прошли очередные матчи четвертого тура. В воскресенье играли "Днепр-1" — "Оболонь", "Кривбасс" — "Шахтер".

Победу в этих двух матчах праздновала только "Оболонь", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Днепр-1" — "Оболонь"

Матч хорошо начался для "Днепра-1", поскольку в начале Рубчинский заработал пенальти, который реализовал на 16-й минуте Пихаленок.

Затем подопечные Кучера имели несколько моментов, но до большого перерыва все видели неинтересный матч.

"Днепр-1" был шокирован на первой минуте второго тайма. Игроки "Оболони" отобрали мяч у соперника центре поля, после чего последовал заброс в штрафную на Тарануху, который в касание пробил в ближнюю девятку — 1:1.

На 83-й минуте "Оболонь" забила второй гол на контратаке. Краснопир получил мяч в штрафной и обыграл Канарейкина — 1:2. Этот счет стал окончательным в матче.

После игры главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил об отставке.

"Днепр-1" — "Оболонь" — 1:2

Голы: Пихаленок, 16 (пен.) — Тарануха, 46, Краснопир, 83

"Днепр-1": Кинарейкин — Е. Пасич (Пурита, 71), Сваток, Кравец, Каплиенко — Рубчинский, Горин (Когут, 54) — Билл (Танчик, 54), Пихаленок, Леднев (Пирес, 79) — Кивинда (Филиппов, 46).

Главный тренер: Александр Кучер.

"Оболонь": Федоровский — Нагиев (Мединский, 61), Вовкун (Фатеев, 76), Приймак, Лукьянчук, Осман (Прокопенко, 46) — Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 75) — Суханов (Краснопир, 46), Тарануха.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Пихаленок, Сваток — Вовкун

"Кривбасс" — "Шахтер"

Матч в Кривом Рогу оказался очень веселым для зрителей и горьким для защитников обеих команд. Дончане первыми открыли счет уже на восьмой минуте, когда Зубков с правого фланга штрафной отдал передачу на дальнюю штангу на Кащука, который в касание переправил мяч в ворота.

На 18-й минуте "горняки" удвоили преимущество. Крыськив обыгрался в стенку с Сиканом вбежал в штрафную и пробил мимо вратаря — 0:2.

"Кривбасс" отыграл один мяч на 23-й минуте, когда Дибанго обыграл Гочолившили и отдал в штрафную на Хомченовского и тот пробил Ризныка.

В концовке первого тайма вратарь "Кривбасса" выбил мяч на Бондаренко, тот отдал Крыськиву, который не промахнулся по пустым воротам. Но в первой половине матча был еще один гол. На 44-й минуте Дибанго с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, где Кожушко в касание переправил мяч в ворота.

Во втором тайме был всего один гол. На 64-й минуте после подачи Задераки с правого фланга Бескоровайный выпрыгнул выше всех и головой забил мяч в ворота.

В оставшееся время "Шахтер" давил на ворота соперников, но забить им не удалось. Также концовка матча заполнилась тремя удалениями. Хомченовский и Бондаренко получили прямую красную карточку, а Чигринский второй "горчичник".

Отметим, что Бондаренко получил уже вторую красную карточку в сезоне. Матч с "Кривбассом" был для него первым после отбывания дисквалификации.

"Кривбасс" — "Шахтер" — 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Криськив, 18, 42

"Кривбасс": Клищук — Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго — Илич (Приходько, 80), Бизимана (Близниченко, 79), Хомченовский — Задерака, Кожушко (Дебелко, 46), Лунев (Вакулко, 71).

Главный тренер: Виталий Вернидуб.

"Шахтер": Ризнык — Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськив (Назарина, 61), Кащук (Келси, 62) — Сикан.

Главный тренер: Патрик Ван Леувен.

Предупреждения: Хомченовский, Бескоровайный, Кожушко, Понедельник — Топалов, Чигринский.

Удаления: Хомченовский, 73 — Бондаренко, 84, Чигринский, 94.

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