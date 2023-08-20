Ярмоленко снова забил, но "Динамо" уступило "Черноморцу"

"Черноморец" обыграл "Динамо" второй раз подряд. Фото: Тарас Филимонов

Одесский "Черноморец" на своем поле неожиданно победил киевское "Динамо" в зажигательном матче УПЛ. Гости дважды отыгрывались, но одесситы вырвали победу в концовке.

Подробности матча в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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Возвращение Авагимяна в "Черноморец" оказалось успешным. Открыли счет хозяева на 20-й минуте именно благодаря его усилиям. Он пробил с линии штрафной и рикошетом от двух штанг мяч оказался в сетке.

"Моряки" радуются взятию ворот. Фото: Тарас Филимонов

Сравнял счет в начале второго тайма Ярмоленко. Он с Сидорчуком отборолись справа на своей половине. Ванат качественно разогнал по центру, отдал Шапаренко, который выкатил под свободную зону Андрею. Это уже 5 матч подряд с голом одного из лучших бомбардиров сборной Украины в матчах против Черноморца.

А уже в следующей атаке гости снова пропустили. Шевченко выбил от своих ворот, Дячук сыграл головой так, что только отправил на ход Штогрину, а потом еще и не смог помешать добиванию после сейва Нещерета.

Попытка дальнего удара. Фото: Тарас Филимонов

Затем голевой пас на свой счет записал экс-игрок "моряков" Ванат. Он выкатил мяч на ход Сидорчука. Но решающим стал выход на поле Иеде и изъятие Сироты.

Иеде стал героем, а Дада скоро присоединится

Нигериец провел победный гол в компенсированное время после контратаки, пас Авагиняна на Шпорна и передачи последнего на Иеде. В итоге 3:2 — красивая победа "Черноморца".

После матча Луческу был расстроен, но отметил игру "Черноморца" и то, что его команда не восстановилась. Григорчук говорил о короткой скамье для запасных, из-за 2 дисквалификации было только 5 запасных. Бразилец Дада еще не получил трансферных документов, но уже скоро выйдет на поле. Возможно, будут еще приобретения.

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