Ярмоленко знову забив, але “Динамо” поступилось "Чорноморцю"

"Чорноморець" переграв ""Динамо вдруге поспіль. Фото: Тарас Філімонов

Одеський "Чорноморець" на власному полі неочікувано переміг київське "Динамо" у запальному матчі УПЛ. Гості двічі відігравались, але одесити вирвали перемогу в кінцівці.

Подробиці матчу в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Повернення Авагімяна в "Чорноморець" видалось успішним. Відкрили рахунок господарі на 20-й хвилині саме завдяки його зусиллям.Він пробив з лінії карного майданчика та рикошетом від двох штанг м’яч опинився у сітці.

"Моряки" радіють взяттю воріт. Фото: Тарас Філімонов

Зрівняв рахунок на початку другого тайму Ярмоленко. Він з Сидорчуком відборолися праворуч на своїй половині. Ванат якісно розігнав центром, віддав Шапаренко, який викотив під вільну зону Андрію. Це вже 5 матч поспіль із голом одного з найкращих бомбардирів збірної України у матчах проти Чорноморця.

А вже у наступній атаці гості знову пропустили. Шевченко вибив від своїх воріт, Дячук зіграв головою так, що тільки відправив на хід Штогріну, а потім ще й не зміг завадити добиванню після сейву Нещерета.

Спроба дального удару. Фото: Тарас Філімонов

Потім гольовий пас на свій рахунок записав екс-гравець “моряків” Ванат. Він викотив м’яч на хід Сидорчуку. Але вирішальними став вихід на поле Ієде та вилучення Сироти.

Ієде став героєм, а Дада скоро приєднається

Нігерієць провів переможний гол в компенсований час після контратаки, пасу Авагіняна на Шпорна та передачі останнього на Ієде. У підсумку 3:2 – красива перемога "Чорноморця".

Після матчу Луческу був засмучений, але відзначив гру "Чорноморця" та те, що його команда не відновилася. Григорчук казав про коротку лаву для запасних, через 2 дискваліфікації, було лише 5 запасних. Бразилець Дада ще не отримав трансферні документи, але вже скоро вийде на поле. Можливо будуть ще придбання.

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