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"Динамо" отримало посилення складу перед грою з "Бешикташем"

21 серпня 2023 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" отримало посилення складу перед грою з "Бешикташем"
Гравці святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" радіє добрій новині напередодні першого поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти "Бешикташа". Один із футболістів команди повернувся до ладу після травми.

Денис Попов може зіграти проти турецької команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Dynamo.kiev.ua.

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Центральний захисник Денис Попов отримав пошкодження незадовго до поєдинку у відповідь "Динамо" з грецьким "Арісом". Київська команда впоралася із суперником у серії пенальті без одного з основних футболістів. Але тепер Попов знову у строю.

Денис Попов
Денис Попов на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Найважливіший матч на початку сезону

Денис Попов тренується за індивідуальною програмою за кілька днів до першого поєдинку із "Бешикташем". Однак 24-річний футболіст зможе вийти на поле найближчого четверга. Тренерський штаб вирішить, чи є потреба у послугах Попова.

Дуель із "Бешикташем" стане серйозним іспитом для київського "Динамо". Переможець цієї пари кваліфікується до групового етапу Ліги Конференцій. Команда, яка програє, вилетить із єврокубків.

Перший поєдинок із турецькою командою відбудеться у четвер, 24 серпня, у Бухаресті (Румунія). Команди вийдуть на поле о 20:00 за київським часом.

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