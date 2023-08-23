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Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов

23 августа 2023 08:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Саудовский "Аль-Наср" сыграл с "Шабаб Аль‑Ахли" в квалификации за право выхода в групповую стадию азиатской Лиги чемпионов. Команда Луиша Каштру одержала волевую победу. 

Криштиану Роналду не забил, но помог одолеть сложного соперника, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В финале квалификации азиатской Лиги чемпионов "Аль-Наср" сыграл с командой "Шабаб Аль‑Ахли" из ОАЭ. На кону оказалась путевка в групповой этап престижного турнира. 

Характер игроков "Аль-Насра" 

Команда Луиша Каштру незадолго до этого поединка проиграла два подряд матча в чемпионате Саудовской Аравии. Встречу с "Шабабом" она тоже начала с атак, одна из которых завершилась голом Талиски уже на 11 минуте. Но соперник из ОАЭ забил ответный гол на 18 минуте. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду отдает передачу. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Игра шла на встречных курсах. В начале второго тайма Аль-Гассани оформил дубль за "Шабаб". Но "Аль-Наср" не сдавался до финального свистка. Решающие голы были забиты на 88 минуте, а также в компенсированное время. Талиска, Аль-Ганам и Брозович принесли "Аль-Насру" путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. 

Криштиану Роналду в этой встрече не забил, но записал на свой счет одну из результативных передач. Вместе с Брозовичем и бразильцем Талиской португалец получил самую высокую оценку за игру — 4,4. 

"Аль-Наср" — "Шабаб Аль-Ахли" — 4:2 (1:1) 

Голы: Талиска, 11, 90+5; Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 — Аль-Гассани, 18, 46

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