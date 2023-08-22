Цыганков может уйти из "Жирони": готовится громкий трансфер

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Один из клубов английский Премьер-лиги заинтересовался футболистом сборной Украины Виктором Цыганковым. "Жирона" может получить выгодное предложение, перед которым не сможет устоять.

В услугах Цыганкова заинтересован английский "Брентфорд", сообщает Daily Mail.

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Переезд Цыганкова в Англию

Контракт украинского полузащитника с каталонцами действует до лета 2027 года. Однако Виктор Цыганков может досрочно покинуть "Жирону" в том случае, если "Брентфорд" проявит настойчивость во время переговоров.

Цыганков подает угловой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Ожидается, что англичане предложат за украинца 22 млн евро. Это позволит "Жироне" заработать на переходе Цыганкова даже несмотря на то, что каталонский клуб будет вынужден перевести половину этих средств на банковский счет киевского "Динамо".

У "Брентфорда" появятся такие деньги после ухода Айвана Тоуни, которым интересуются сразу несколько лондонских клубов. Переговоры по Цыганкову могут начаться на этой неделе.

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