Циганков може піти з "Жироні": готується гучний трансфер

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Один із клубів англійської Прем'єр-ліги зацікавився футболістом збірної України Віктором Циганковим. "Жирона" може отримати вигідну пропозицію, перед якою не зможе встояти.

У послугах Циганкова зацікавлений англійський "Брентфорд", повідомляє Daily Mail.

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Переїзд Циганкова до Англії

Контракт українського півзахисника з каталонцями діє до літа 2027 року. Проте Віктор Циганков може достроково залишити "Жирону" у тому випадку, якщо "Брентфорд" виявить наполегливість під час переговорів.

Циганков подає кутовий. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Очікується, що англійці запропонують за українця 22 млн євро. Це дозволить "Жироні" заробити на переході Циганкова навіть попри те, що каталонський клуб буде змушений переказати половину цих коштів на банківський рахунок київського "Динамо".

У "Брентфорда" з'являться такі гроші після відходу Айвена Тоуні, яким цікавляться одразу кілька лондонських клубів. Переговори щодо Циганкова можуть розпочатися цього тижня.

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