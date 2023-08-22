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Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард

22 августа 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард
Килиан Мбаппе благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Трансферная сага с уходом Килиана Мбаппе из "ПСЖ" близка к завершению. Форвард уже принял решение, которое определит его дальнейшую карьеру. 

Мбаппе рассказал руководству парижского клуба о перспективах сотрудничества, сообщает The Times

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Мадридский "Реал" будет вынужден обойтись без услуг Килиана Мбаппе. Месяц назад капитан сборной Франции обнадежил президента "королевского клуба" Флорентина Переса обещанием переехать в Испанию, но эти планы откладываются. 

Что решил Мбаппе? 

В ближайшее время "ПСЖ" продлит контракт со своей главной звездой. Срок действия предыдущего соглашения Килиана Мбаппе с клубом истекает через год. Стороны два месяцы вели переговоры и сумели достигнуть абсолютного взаимопонимания по всем ключевым вопросам. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе борется за мяч. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Мбаппе хотел не только повышения зарплаты и улучшения условий контракта в "ПСЖ". Он поставил перед клубом ультиматум: заменить Лео Месси с Неймаром и усилить состав. Французский клуб потратил на новичков больше 200 млн евро. "ПСЖ" арендовал португальского форварда Гонсалу Рамуша, подписал Усмана Дембеле и близок к покупке Рандаля Коло Муани. Эти два футболиста являются партнерами Мбаппе по сборной Франции. 

Килиан может продлить контракт с клубом уже на этой неделе. Как минимум следующий сезон он проведет в "ПСЖ". 

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