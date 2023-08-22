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Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард

22 серпня 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард
Кіліан Мбаппе дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Трансферна сага з відходом Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" близька до завершення. Форвард вже ухвалив рішення, яке визначить його подальшу кар'єру.

Мбаппе розповів керівництву паризького клубу про перспективи співпраці, повідомляє The Times.

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Мадридський "Реал" буде змушений обійтися без послуг Кіліана Мбаппе. Місяць тому капітан збірної Франції обнадіяв президента "королівського клубу" Флорентіна Переса обіцянкою переїхати до Іспанії, але ці плани відкладаються.

Що вирішив Мбаппе?

Найближчим часом "ПСЖ" продовжить контракт зі своєю головною зіркою. Термін дії попередньої угоди Кіліана Мбаппе із клубом спливає через рік. Сторони два місяці вели переговори та зуміли досягти абсолютного порозуміння з усіх ключових питань.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе виборює м'яч. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Мбаппе хотів не лише підвищення зарплати та покращення умов контракту в "ПСЖ". Він поставив перед клубом ультиматум: замінити Лео Мессі з Неймаром та посилити склад. Французький клуб витратив на новачків понад 200 млн євро. "ПСЖ" орендував португальського форварда Гонсалу Рамуша, підписав Усмана Дембеле та близький до купівлі Рандаля Коло Муані. Ці два футболісти є партнерами Мбаппе зі збірної Франції.

Кіліан може продовжити контракт із клубом вже цього тижня. Як мінімум наступний сезон він проведе до "ПСЖ".

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