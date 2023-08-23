Стыд и позор агрессору, это фарс: семья Цымбаларя против "матча памяти" в Москве

Семья Цымбаларя выступила с осуждением окупантов. Фото: Леонид Францескевич

Семья Ильи Цымбаларя жестко ответила на попытку организовать позорный и так называемый "матч памяти известного российского футболиста" в Москве. Его старший сын Сергей и вдова Ильи — Ирина не только не имеют отношения к проведению матча, но и категорически против использования имени их отца и мужа представителями страны-террористки.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции в Одесском Медиа Центре при поддержке ФК "Черноморец" и спортивного журналиста Леонида Францескевича , передает портал Новини.LIVE.

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"9 сентября в Москве, в стране-агрессоре, развязавшей полномасштабную войну против нашей страны, анонсирован матч памяти Ильи Цымбаларя — воспитанника одесского футбола. Организатором матча является младший сын Ильи Цымбаларя Олег, выехавший из Украины в Москву после начала полномасштабной войны

Я бы хотел выступить от имени моей матери Ирины Цымбаларь и всей нашей семьи и сообщить футбольной общественности о том, что мы резко выступаем против использования имени моего отца в политических целях. Мы против того, чтобы таким образом россияне демонстрировали активную спортивную деятельность своего футбола, в тот момент, когда на него наложены международные спортивные санкции, когда российский футбол отстранен от всех официальных международных соревнований", — утверждает старший сын Ильи Цымбаларя — Сергей.

Сын Ильи Цымбаларя – Сергей. Фото: Леонид Францескевич

Сергей также напомнил, что когда отец ушел из жизни, московский "Спартак" не оказал никакой помощи в организации похорон. Не оказал он помощи и в разработке монумента. Москвичи даже не смогли ответить на письма из Одессы.

Памятник помогли установить друзья - "Спартак" отказал

Памятник отцу вскоре был установлен в Одессе благодаря инициативе первого тренера Ильи Цымбаларя — гражданина США, известного журналиста Эдварда Лучина, его друзей Александра и Юрия Никифоровых, друзей, которые в 2016 году, в том числе — при поддержке мэрии Одессы, футбольного клуба "Черноморец" и общественных организаций Одессы провели Матч и вечер памяти Ильи Цымбаларя, собрали средства и установили на могиле папы памятник, за что семья очень благодарна.

Эдвард Лучин и младший сын Цимбалара - Олег. Фото: Одесса-Спорт

В этом матче приняло участие около 40 футболистов из разных стран мира, среди них было немало звезд, с которыми Илья играл на протяжении своей звездной карьеры. Однако среди них не было тех, кто играл с ним в московском "Спартаке", за исключением нескольких.

"Но многие его так называемые "друзья" проигнорировали это событие в нашем городе, коварно прикрываясь "беспокойной ситуацией в Одессе": на матч не приехали "славные" игроки страны-агрессора, представители клуба "Спартак". Эти игроки наплевали в память одноклубника И вот сейчас эти, так называемые "господа", пытаются извлечь свою выгоду из этого фарса, заработать деньги на имени отца - это не матч памяти моего отца и мужа моей матери.

Это настоящий фарс, и наша семья к этому не имеет никакого отношения. Мы требуем не использовать имя Ильи Владимировича Цымбаларя в этих неприличных целях. Наша семья полностью поддерживает возмущение и осуждение украинских журналистов и футбольного клуба "Черноморец" из-за будущего мероприятия в Москве", — добавляет Сергей.

Фарс москвичей на гордости Одессы

Илья Цымбаларь был и остается гордостью одесского и украинского футбола. Воспитанник СДЮФШОР "Черноморец" выступал за одесские команды "Черноморец" (1989 – 1993 г.г.), СКА, "Динамо". Игрок первой национальной сборной Украины (1992), обладатель первого Кубка Украины 1992 в составе "Черноморца".

Его памятная звезда установлена на Аллее футбольной славы "Черноморца" у стадиона в парке Шевченко 13 сентября 2014 года. Он окончил в Одессе Одесский педагогический институт им. К. Д. Ушинского, ныне Южноукраинский педагогический университет. В Одессе ежегодно проводится Мемориал памяти Ильи Владимировича Цымбаларя, в котором участвуют детские и юношеские команды региона.

"Волей футбольной судьбы в начале 90-х годов прошлого века мой отец оказался в москве. Это время было очень непростым для украинского футбола. Этим и воспользовались хитрые московские футбольные агенты, которые "перехватили" многие украинские футболисты, в том числе и мой отец. Он начал выступать в составе московского "Спартака", а впоследствии — и сборной России, которым принес немало трофеев и славы, однако благодарности от них за это он так и не получил.

Вдова Ильи – Ирина. Фото: Леонид Францескевич

После того как мой отец завершил свою карьеру игрока, руководители московского "Спартака" от него отвернулись и не подали ему руки помощи в самое тяжелое для него время. Москвичи оставили его на произвол судьбы. Илья Владимирович вернулся в родную Одессу, чтобы работать тренером и делиться опытом с молодежью. К сожалению, смерть оборвала его жизнь. Светлая ему память… 10 лет, как с нами нет моего отца.

Сегодня в наш любимый город Одессу летят ракеты московского агрессора, гибнут дети, женщины, невинные люди, разрушаются дома и гибнут люди в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Херсоне, Николаеве, Чернигове и других населенных пунктах Украины. И кем надо быть, насколько циничными нужно быть, чтобы в это время проводить в Москве мероприятие, посвященное выдающемуся футболисту из Одессы! Стыд и позор агрессору и всем тем, кто организует этот фарс", — заметил Цымбаларь.

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