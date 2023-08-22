Украинский форвард забил первый мяч в Англии: видео гола
Украинский форвард Николай Кухаревич летом перешел клуб "Суонси" из Чемпионшипа. Воспитанник Волынского футбола даже успел дебютировать за основную команду в Кубке лиги.
Правда, 21 августа Николай сыграл за молодежную команду "Суонси U-21", сообщил портал Новини.LIVE.
8 августа в Кубке лиги против "Нортхемптона" украинец вышел на замену на 81-й минуте и ничем ярким не запомнился.
Ginnelly Kuharevich @JoshGinnelly7, Kuharevich and Tjoe-A-On all gained valuable minutes in today's #SwansU21s victory over Crewe Alexandra— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 21, 2023
Highlights https://t.co/APqmLogXg2@JomaSportUK | #Swans pic.twitter.com/niQwcXLTjk
Кухаревич помог разгромить соперника
Во втором туре Английской молодежной лиги профессионального развития, который по силе является вторым в стране, "Суонси" сыграл против "Крю" (4:1).
Украинец забил третий мяч в ворота "Крю", который он стал для него дебютным в Англии.
Отметим, что ранее "Суонси" купил Кухаревича у французского "Труа". Игрок подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. После первых товарищеских матчей украинца в тренском штабе клуба заявили, что Николаю предстоит проделать очень много работы, чтобы заиграть в Англии.
Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни". Также он играл за львовский "Рух", французский "Труа", бельгийский "Левен" и шотландский "Хиберниан".
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