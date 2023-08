Украинский форвард забил первый мяч в Англии: видео гола

Николай Кухаревич. Фото: "Суонси"

Украинский форвард Николай Кухаревич летом перешел клуб "Суонси" из Чемпионшипа. Воспитанник Волынского футбола даже успел дебютировать за основную команду в Кубке лиги.

Правда, 21 августа Николай сыграл за молодежную команду "Суонси U-21", сообщил портал Новини.LIVE.

8 августа в Кубке лиги против "Нортхемптона" украинец вышел на замену на 81-й минуте и ничем ярким не запомнился.

