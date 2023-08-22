Украинский форвард забил первый мяч в Англии: видео гола

Николай Кухаревич. Фото: "Суонси"

Украинский форвард Николай Кухаревич летом перешел клуб "Суонси" из Чемпионшипа. Воспитанник Волынского футбола даже успел дебютировать за основную команду в Кубке лиги.

Правда, 21 августа Николай сыграл за молодежную команду "Суонси U-21", сообщил портал Новини.LIVE.

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Во втором туре Английской молодежной лиги профессионального развития, который по силе является вторым в стране, "Суонси" сыграл против "Крю" (4:1).

Украинец забил третий мяч в ворота "Крю", который он стал для него дебютным в Англии.

Отметим, что ранее "Суонси" купил Кухаревича у французского "Труа". Игрок подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. После первых товарищеских матчей украинца в тренском штабе клуба заявили, что Николаю предстоит проделать очень много работы, чтобы заиграть в Англии.

Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни". Также он играл за львовский "Рух", французский "Труа", бельгийский "Левен" и шотландский "Хиберниан".

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