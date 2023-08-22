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Український форвард забив перший м'яч в Англії: відео голу

22 серпня 2023 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Український форвард забив перший м'яч в Англії: відео голу
Микола Кухаревич. Фото: "Свонсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Микола Кухаревич улітку перейшов клуб "Свонсі" з Чемпіоншипу. Вихованець Волинського футболу навіть встиг дебютувати за основну команду у Кубку ліги.

Щоправда, 21 серпня Микола зіграв за молодіжну команду Свонсі U-21, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кухаревич допоміг розгромити суперника

У другому турі Англійської молодіжної ліги професійного розвитку, яка по силі є другою у країні, "Свонсі" зіграв проти "Крю" (4:1).

Українець забив третій м'яч у ворота "Крю", який став для нього дебютним в Англії.

Зазначимо, що раніше "Свонсі" купив Кухаревича у французького "Труа". Гравець підписав трирічний контракт із можливістю продовження ще на рік. Після перших товариських матчів українця в тренському штабі клубу заявили, що Миколі доведеться зробити дуже багато роботи, щоб заграти в Англії.

Кухаревич є вихованцем луцької "Волині". Також він грав за львівський "Рух", французький "Труа", бельгійський "Левен" та шотландський "Хіберніан".

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