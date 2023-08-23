Сором і ганьба агресору, це фарс: родина Цимбаларя проти "матчу пам’яті" у Москві

Родина Цимбаларя виступила з засудженням окупантів. Фото: Леонід Францескевич

Родина Іллі Цимбаларя жорстко відповіла на спробу організувати ганебний та так званий "матч пам’яті відомого російського футболіста" у Москві. Його старший син Сергій та вдова Іллі – Ірина не тільки не мають відношення до проведення матчу, а й категорично проти використання імені їх батька та чоловіка представниками країни-терористки.

Про це вони повідомили під час пресконференції в Одеському Медіа Центрі при підтримці ФК "Чорноморець" та спортивного журналіста Леоніда Францескевича, передає портал Новини.LIVE.

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"9 вересня у Москві, в країні-агресорі, яка розв’язала повномасштабну війну проти нашої країни, анонсовано матч пам’яті Іллі Цимбаларя – вихованця одеського футболу. Організатором матчу є молодший син Іллі Цимбаларя Олег, який виїхав з України до Москви після початку повномасштабної війни.

Я хотів би виступити від імені моєї матері Ірини Цимбалар і всієї нашої родини та повідомити футбольній громадськості про те, що ми різко виступаємо проти використання імені мого батька в політичних цілях. Ми проти того, аби таким чином росіяни демонстрували активну спортивну діяльність свого футболу, в той момент, коли на нього накладено міжнародні спортивні санкції, коли російський футбол відсторонений від усіх офіційних міжнародних змагань", — стверджує старший син Іллі Цимбаларя — Сергій.

Син Іллі Цимбаларя — Сергій. Фото: Леонід Францескевич

Сергій також нагадав, що коли батько пішов із життя, московський "Спартак" не надав жодної допомоги в організації похорону. Не надав він допомоги й у створенні пам’ятника. Москвичі навіть не спромоглися відповісти на листи з Одеси.

Пам'ятник допомогли встановити друзі — "Спартак" відмовив

Пам’ятник батькові невдовзі було встановлено в Одесі завдяки ініціативі першого тренера Іллі Цимбаларя – громадянина США, відомого, журналіста Едварда Лучина, його друзів Олександра та Юрія Никифорових, друзів, які у 2016 році, в тому числі — за підтримки мерії Одеси, футбольного клубу "Чорноморець" та громадських організацій Одеси провели Матч та вечір пам’яті Іллі Цимбаларя, зібрали кошти та встановили на могилі тата пам’ятник, за що родина всім дуже вдячна.

Едвард Лучін та молодший син Цимбаларя — Олег. Фото: Одеса-Спорт

У тому матчі взяли участь близько 40 футболістів із різних країн світу, серед них було чимало зірок, з якими Ілля грав протягом своєї зіркової кар’єри. Однак серед них не було тих, хто грав із ним у московському "Спартаку", за винятком кількох.

"Але багато його так званих "друзів" проігнорували цю подію в нашому місті, підступно прикриваючись "неспокійною ситуацією в Одесі": на матч не приїхали "славні" гравці країни-агресора, представники клубу "Спартак". Ці гравці наплювали на згадку про одноклубника. І ось зараз ці, так звані "пани", намагаються отримати свою вигоду з цього фарсу, заробити гроші на імені батька. Це не матч пам’яті мого батька та чоловіка моєї матері.

Це справжній фарс, і наша родина до цього не має жодного відношення. Ми вимагаємо не використовувати ім’я Іллі Володимировича Цимбаларя з цією непристойною метою. Наша родина повністю підтримує обурення та засудження українських журналістів і футбольного клубу "Чорноморець" через майбутній захід у Москві", — додає Сергій.

Фарс москвичів на гордості Одеси

Ілля Цимбалар був і залишається гордістю одеського та українського футболу. Вихованець СДЮФШОР "Чорноморець" виступав за одеські команди "Чорноморець" (1989 – 1993 р. р.), СКА, "Динамо". Гравець першої національної збірної України (1992), володар першого Кубка України 1992 року у складі "Чорноморця".

Його пам’ятну зірку встановлено на Алеї футбольної слави "Чорноморця" біля стадіону у парку Шевченка 13 вересня 2014 року. Він закінчив в Одесі Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського, нині Південноукраїнський педагогічний університет. В Одесі щорічно проводиться Меморіал пам’яті Іллі Володимировича Цимбаларя, у якому беруть участь дитячі та юнацькі команди нашого регіону.

"Волею футбольної долі на початку 90-х років минулого століття мій батько опинився у москві. Той час був дуже непростим для українського футболу. Цим і скористалися хитрі московські футбольні агенти, які "перехопили" багато українських футболістів, зокрема й мого батька. Він почав виступати у складі московського "Спартака", а згодом – і збірної Росії, яким приніс чимало трофеїв та слави. Однак подяки від них за це він так і не отримав.

Вдова Іллі — Ірина. Фото: Леонід Францескевич

Після того, як мій батько завершив свою кар’єру гравця, керівники московського "Спартака" від нього відвернулися і не подали йому руки допомоги у найважчий для нього час. Москвичі залишили його напризволяще. Ілля Володимирович повернувся до рідної Одеси, щоб працювати тренером та ділитися досвідом із молоддю. На жаль, смерть обірвала його життя. Світла йому пам’ять… 10 років, як з нами немає мого батька.

Сьогодні на наше улюблене місто Одесу летять ракети московського агресора, гинуть діти, жінки, невинні люди, руйнуються будинки та гинуть люди у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Чернігові та інших населених пунктах України. І ким треба бути, наскільки цинічними треба бути, аби у цей час проводити у Москві захід, присвячений видатному футболісту з Одеси! Сором і ганьба агресору і всім тим, хто організовує цей фарс", — зауважив Цимбалар.

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