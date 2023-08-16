Допомогти з пам’ятником Москва відмовила, а зараз піаряться: тренер Цимбаларя про "матч пам’яті"

Едуард Лучін та син Цимбаларя при відкритті пам'ятника футболісту. Фото: Одеса-Спорт

Під час кривавої війни, яку окупанти розв’язали на території України комусь спало на думку організувати в Москві так званий "матч пам’яті" Іллі Цимбаларя, футболіста народженого в Одесі, який грав за "Чорноморець". Повідомили, що приїдуть відомі гравці за кордону, але Морієнтес це вже спростував.

Що з цього приводу думає перший тренер відомого футболіста та що заявили в “Чорноморці”, дізнались спортивні журналісти Новини.LIVE.

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Ілля Цимбалар народився в Одесі та грав за “моряків” та СКА, але був в його кар’єрі й етап виступів в Росії за “Спартак”. Коли гравця не стало 11 років тому з Москви передали лише квіти, а на прохання допомогти з установкою пам’ятника відмовили.

Матч пам`яті Цимбаларя в Одесі у 2016. Фото: ФК "Чорноморець"

Про це розповідає Едуард Лучін. Радіоведучий зараз живе у США, а колись саме він був першим тренером Цимбаларя.

"Іллюша в моєму серці та серці Одеси. У нього в Одесі багато близьких друзів, з якими він грав і йшов життям. Він був не тільки моїм учнем, якому я відкрив шлях у футбол, а й моїм другом у житті. Я допоміг закінчити йому інститут, що допомогло йому стати тренером. Я йшов поряд з ним у цьому житті. А коли звернулися до Москви, щоб вони допомогли із коштами на пам'ятник, Москва відмовила і навіть не відповіла на наш лист. А тепер вони піаряться на його імені", – каже Едурд Петрович.

Категорично засуджує дії організаторів також й футбольний клуб "Чорноморець".

"У 2016-му році на нашому стадіоні був зіграний матч памʼяті Іллі Цимбаларя. На гру прибуло чимало зірок, з якими Ілля грав поруч протягом своєї зіркової карʼєри. Але чимало його "друзів" проігнорувало захід, підступно прикриваючись "неспокійною ситуацією в Одесі" на матч не приїхали "славетні" гравці країни агресора, представники клубу "Спартак". Ті гравці наплювали на памʼять про одноклубника та друга.

І ось 2023-й рік. Вирує війна, кожного дня Москва закидає ракетами Україну, під вогнем Київ і Львів, Харків та рідна для Іллі Цимбаларя Одеса. Верх цинізму знищувати Одесу і водночас звати футбольних зірок минулого, пенсіонерів-гастролерів на матч памʼяті видатного Українця, славетного одесита. Імʼя легендарного півзахисника збираються використати, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя під час заслуженої ізоляції", — написав клуб на своєму сайті

Морієнтес сказав, що це "фейк"

Гра нібито запланована на 9 вересня. У матчі, згідно з пропагандистами, нібито зіграють ветерани "Спартака" та збірна світу, за яку гратимуть Фернандо Морієнтес, Еммануель Адебайор, Сантьяго Канісарес, Флоран Малуда та інші.

Але наші колеги з cайту Tribuna вже зв’язались з Морієнтесом та він спростував ці чутки та відповів на запитання одним словом "фейк".

Особливо важко сприймати те, що в організації матчу бере участь один із синів Іллі — Олег Цимбалар. Він переїхав з Одеси до Росії в грудні 2022 вже під час обстрілів. Інший син Сергій живе з родиною в Одесі, тренує дітей та навіть відкрив “Школу Цимбаларя”. За словами Едуарда Лучіна в Одесі постійно проводяться дитячі турніри його пам’яті, а те що роблять окупанти — це сюрреалізм.

Покійний Чеботарьов дає настанови дітям на турнірі Цимбаларя. Фото: Олексій Барановський

"Мене те, що робиться в країні-агресорі нічого не цікавить. Іллюша Цимбалар – вихованець одеського футболу — володар першого Кубка України, зіграв у складі збірної України, під керівництвом Віктора Прокопенка перший в історії збірної міжнародний матч з командою Угорщини", — додає Лучін.

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