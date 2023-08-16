Помочь с памятником Москва отказала, а сейчас пиарятся: тренер Цымбаларя о "матче памяти"

Эдуард Лучин и сын Цымбаларя при открытии памятника футболисту. Фото: Одесса-Спорт

Во время кровавой войны, которую оккупанты развязали на территории Украины, кому-то пришло в голову организовать в Москве так называемый "матч памяти" Ильи Цымбаларя, футболиста рожденного в Одессе, игравшего за "Черноморец". Сообщили, что приедут известные игроки за границу, но Мориентес это уже опроверг.

Что по этому поводу думает первый тренер известного футболиста и что заявили в Черноморце, узнали спортивные журналисты Новини.LIVE.

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Илья Цымбаларь родился в Одессе и играл за "моряков" и СКА, но был в его карьере и этап выступлений в России за "Спартак". Когда игроку не стало 11 лет назад из Москвы передали только цветы, а по просьбе помочь с установкой памятника было отказано.

Матч памяти Цымбаларя в Одессе в 2016 году. Фото: ФК "Черноморец"

Об этом рассказывает Эдуард Лучин. Радиоведущий сейчас живет в США, а когда-то он был первым тренером Цымбаларя.

"Илюша в моем сердце и сердце Одессы. У него в Одессе много близких друзей, с которыми он играл и уходил по жизни. Он был не только моим учеником, которому я открыл путь в футбол, но и моим другом в жизни. Я помог закончить ему институт, который помог ему стать тренером, я шел рядом с ним в этой жизни, а когда обратились в Москву, чтобы они помогли со средствами на памятник, Москва отказала и даже не ответила на наше письмо, а теперь они пиарятся на его имени", — говорит Эдурд Петрович.

Категорически осуждает действия организаторов также футбольный клуб "Черноморец".

"В 2016-м году на нашем стадионе был сыгран матч памяти Ильи Цымбаларя. На игру прибыло немало звезд, с которыми Илья играл рядом в течение своей звездной карьеры. Но многие его "друзья" проигнорировали мероприятие, коварно прикрываясь "беспокойной ситуацией в Одессе" матч не приехали "славные" игроки страны агрессора, представители клуба "Спартак", которые наплевали на память об одноклубнике и друге.

И вот 2023 год. Бурлит война, каждый день Москва забрасывает ракетами Украину, под огнем Киев и Львов, Харьков и родная для Ильи Цымбаларя Одесса. Верх цинизма уничтожать Одессу и в то же время зовут футбольных звезд прошлого, пенсионеров-гастролеров на матч памяти выдающегося украинца, знаменитого одессита. Имя легендарного полузащитника собираются использовать, чтобы продемонстрировать футбольному сообществу свою якобы активную футбольную жизнь во время заслуженной изоляции", — написал клуб на своем сайте.

Мориентес сказал, что это "фейк"

Игра запланирована на 9 сентября. В матче, согласно пропагандистам, якобы сыграют ветераны "Спартака" и сборная мира, за которую будут играть Фернандо Мориентес, Эммануэль Адебайор, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие.

Но наши коллеги из сайта Tribuna уже связались с Мориентесом и он опроверг эти слухи и ответил на вопросы одним словом "фейк".

Особенно трудно воспринимать то, что в организации матча принимает участие один из сыновей Ильи Олег Цимбалар. Он переехал из Одессы в Россию в декабре 2022 года уже во время обстрелов. Другой сын Сергей живет с семьей в Одессе, тренирует детей и даже открыл Школу Цимбаларя. По словам Эдуарда Лучина в Одессе постоянно проводятся детские турниры его памяти, а то, что делают оккупанты, — это сюрреализм.

Покойный Чеботарев дает наставления детям на турнире Цымбаларя. Фото: Алексей Барановский

"Меня то, что делается в стране-агрессоре ничего не интересует. Илья Цымбаларь – воспитанник одесского футбола — обладатель первого Кубка Украины, сыграл в составе сборной Украины, под руководством Виктора Прокопенко первый в истории сборной международный матч с командой Венгрии", — добавляет Лучин. .

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