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Лунін став одним з найкращих гравців матчу з "Альмерією"

20 серпня 2023 10:01
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Агабекян Карен
редактор
Лунін став одним з найкращих гравців матчу з "Альмерією"
Лунін з командою перед матчем. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" обіграв "Альмерію" з рахунком 3:1. Весь матч за мадридців відіграв український воротар Андрій Лунін.

Голкіпер отримав одні з найкращих оцінок у своїй команді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Лунін зіграв у перших двох турах, "Реал" у них переміг, а українець отримав хороші відгуки. У першому матчі сезону мадридці з рахунком 2:0 виграли у "Атлетіка".

 

 

Лунін поступився лише Беллінгему та Вінісіусу

Статистичний портал WhoScored дав Луніну за матч проти "Альмерії" оцінку 7,7 бала. Вище оцінки отримали Беллінгем (9,1), Вінісіус (7,9) та Чуамені (7,8). Ті ж самі 7,7 отримав Кроос.

Статистичний портал SofaScore поставили Луніну позначку 8,2 бала. Велику оцінку очікувано отримав лише Беллінгем (9,4), а у Крооса (8,0).

Зазначимо, що Лунін за матч зробив сім сейвів, перехопив один навіс та віддав 19 точних пасів із 20.

Раніше основний голкіпер "Реалу" Тібо Куртуа отримав дуже серйозну травму, через яку може пропустити майже весь сезон. На зміну клуб взяв у оренду голкіпера "Челсі" Кепу Аррісабалагу. Лунін мав бути другим номером, але якщо українець продовжить так добре грати, то Карло Анчелотті буде важко донести команді та вболівальникам, чому грає Кепа.

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