Лунин стал одним из лучших игроков матча с "Альмерией"

Лунин с командой перед матчем. Фото: "Реал"

Во втором туре чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" со счетом 3:1. Весь матч за мадридцев отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Голкипер получил одни из самых лучших оценок в своей команде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лунин сыграл в первых двух турах, "Реал" в них победил, а украинец получил хорошие отзывы. В первом матче сезона мадридцы со счетом 2:0 выиграли у "Атлетика".

Andriy Lunin vs. UD Almería:



• 90 минут

• 7 SAVES

3 diving saves, 4 inside the box

• 95% accurate passes

• 4/5 (80%) long balls

• 6 throws

1 high claims

• 7 recoveries

• 34 touches



Menolak dibangku cadangkan! pic.twitter.com/6SEMkzqMIz — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) 19 августа 2023

Лунин уступил только Беллингему и Винисиусу

Статистический портал WhoScored дал Лунину за матч против "Альмерии" отметку 7,7 балла. Выше оценки получили Беллингем (9,1), Винисиус (7,9) и Чуамэни (7,8). Те же 7,7 получил Кроос.

Статистический портал SofaScore поставили Лунину отметку в 8,2 балла. Большую оценку ожидаемо получил только Беллингем (9,4), а у Крооса (8,0).

Отметим, что Лунин за матч совершил семь сейвов, перехватил один навес и отдал 19 точных пасов из 20.

Ранее основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил очень серьезную травму, из-за которой может пропустить почти весь сезон. На смену клуб взял в аренду голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Лунин должен быть вторым номером, но если украинец продолжит так хорошо играть, то Карло Анчелотти будет тяжело донести команде и болельщикам, почему играет Кепа.

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