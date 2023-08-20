Лунин стал одним из лучших игроков матча с "Альмерией"
Во втором туре чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" со счетом 3:1. Весь матч за мадридцев отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
Голкипер получил одни из самых лучших оценок в своей команде, сообщил портал Новини.LIVE.
Лунин сыграл в первых двух турах, "Реал" в них победил, а украинец получил хорошие отзывы. В первом матче сезона мадридцы со счетом 2:0 выиграли у "Атлетика".
Andriy Lunin vs. UD Almería:— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) 19 августа 2023
• 90 минут
• 7 SAVES
3 diving saves, 4 inside the box
• 95% accurate passes
• 4/5 (80%) long balls
• 6 throws
1 high claims
• 7 recoveries
• 34 touches
Menolak dibangku cadangkan! pic.twitter.com/6SEMkzqMIz
Лунин уступил только Беллингему и Винисиусу
Статистический портал WhoScored дал Лунину за матч против "Альмерии" отметку 7,7 балла. Выше оценки получили Беллингем (9,1), Винисиус (7,9) и Чуамэни (7,8). Те же 7,7 получил Кроос.
Статистический портал SofaScore поставили Лунину отметку в 8,2 балла. Большую оценку ожидаемо получил только Беллингем (9,4), а у Крооса (8,0).
Отметим, что Лунин за матч совершил семь сейвов, перехватил один навес и отдал 19 точных пасов из 20.
Ранее основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил очень серьезную травму, из-за которой может пропустить почти весь сезон. На смену клуб взял в аренду голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Лунин должен быть вторым номером, но если украинец продолжит так хорошо играть, то Карло Анчелотти будет тяжело донести команде и болельщикам, почему играет Кепа.
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