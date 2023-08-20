Лунін пропустив та поставив рекорд, а Анчелотті попередив про наближення Кепи
Воротар збірної України Андрій Лунін зіграв черговий матч в основі у мадридському “Реалі”. Він пропустив уже на 3-й хвилині, але згодом встановив унікальне особисте досягнення, а команда перемогла “Альмерію” 3:1.
Втім Карло Анчелотті попередив після матчу, що скоро у воротах стоятиме Кепа, передає портал Новини.LIVE.
"Лунін зіграв дуже добре, як і проти Більбао. Це воротар, якому ми довіряємо, і він має таку ж впевненість, як і Кепа. Рано чи пізно Кепа теж зіграє, можливо вже в наступному матчі", – каже папа Карло.
Today, Lunin made the most saves in one match in Real Madrid shirt— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) August 19, 2023
— DAZN pic.twitter.com/NtmVQcFOWC
Лунін вдруге поспіль вийшов у стартовому складі. Голкіпер пропустив уже на 3-й хвилині необов’язковий гол, але надалі діяв надійно. Андрій зробив 7 сейвів — найбільше в одному матчі за весь час кар'єри у Мадриді.
Третій найкращий за оцінкою
Веб-портал WhoScored поставив українському воротареві оцінку 7.68. На більший бал у складі "вершкових" награв автор дубля та найкращий гравець зустрічі Джуд Беллінгем (9.1) і автор ще одного голу Вінісіус Жуніор (7.94).
Наступний поєдинок у чемпіонаті Іспанії "Реал" зіграє 25 серпня на виїзді проти "Сельти".
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