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Лунін пропустив та поставив рекорд, а Анчелотті попередив про наближення Кепи

20 серпня 2023 07:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін пропустив та поставив рекорд, а Анчелотті попередив про наближення Кепи
Лунін став третім найкращим за оцінкою. Фото: Twitter/SeputarMadrid
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Андрій Лунін зіграв черговий матч в основі у мадридському “Реалі”. Він пропустив уже на 3-й хвилині, але згодом встановив унікальне особисте досягнення, а команда перемогла “Альмерію” 3:1.

Втім Карло Анчелотті попередив після матчу, що скоро у воротах стоятиме Кепа, передає портал Новини.LIVE.

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"Лунін зіграв дуже добре, як і проти Більбао. Це воротар, якому ми довіряємо, і він має таку ж впевненість, як і Кепа. Рано чи пізно Кепа теж зіграє, можливо вже в наступному матчі", – каже папа Карло.

Лунін вдруге поспіль вийшов у стартовому складі. Голкіпер пропустив уже на 3-й хвилині необов’язковий гол, але надалі діяв надійно. Андрій зробив 7 сейвів — найбільше в одному матчі за весь час кар'єри у Мадриді.

Третій найкращий за оцінкою

Веб-портал WhoScored поставив українському воротареві оцінку 7.68. На більший бал у складі "вершкових" награв автор дубля та найкращий гравець зустрічі Джуд Беллінгем (9.1) і автор ще одного голу Вінісіус Жуніор (7.94).

Наступний поєдинок у чемпіонаті Іспанії "Реал" зіграє 25 серпня на виїзді проти "Сельти".

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