Лунин пропустил и поставил рекорд, а Анчелотти предупредил о приближении Кепы

Лунин стал третьим лучше по оценке. Фото: Twitter/SeputarMadrid

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сыграл очередной матч в основе в мадридском "Реале". Он пропустил уже на 3-й минуте, но затем установил уникальное личное достижение, а команда победила "Альмерию" 3:1.

Впрочем, Карло Анчелотти предупредил после матча, что скоро в воротах будет стоять Кепа, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа тоже сыграет, возможно уже в следующем матче", — говорит папа Карло.

Тем временем, Лунин сделал most most в один матч в Real Madrid shirt



— DAZN pic.twitter.com/NtmVQcFOWC — Real Madrid Info ⁵ (@RMadridInfo) August 19, 2023

Лунин во второй раз вышел в стартовом составе. Голкипер пропустил уже на 3-й минуте необязательный гол, но в дальнейшем действовал надежно. Андрей сделал 7 сейвов — больше всего в одном матче за все время карьеры в Мадриде.

Третий лучше по оценке

Веб-портал WhoScored поставил украинскому вратарю отметку 7.68. На больший балл в составе "сливочных" наиграл автор дубля и лучший игрок встречи Джуд Беллингем (9.1) и автор еще одного гола Винисиус Жуниор (7.94).

Следующий поединок в чемпионате Испании "Реал" сыграет 25 августа на выезде против "Сельты".

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Гарри Кейн впервые забил за "Баварию" : видео невероятного гола.

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.

Мудрика могут обменять на другого футболиста: о ком идет речь.

Киевское "Динамо" готовится к рекордному трансферу: кто-то усугубит команду.