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Лунин пропустил и поставил рекорд, а Анчелотти предупредил о приближении Кепы

20 августа 2023 07:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лунин пропустил и поставил рекорд, а Анчелотти предупредил о приближении Кепы
Лунин стал третьим лучше по оценке. Фото: Twitter/SeputarMadrid
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сыграл очередной матч в основе в мадридском "Реале". Он пропустил уже на 3-й минуте, но затем установил уникальное личное достижение, а команда победила "Альмерию" 3:1.

Впрочем, Карло Анчелотти предупредил после матча, что скоро в воротах будет стоять Кепа, передает портал Новини.LIVE.

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"Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа тоже сыграет, возможно уже в следующем матче", — говорит папа Карло.

Лунин во второй раз вышел в стартовом составе. Голкипер пропустил уже на 3-й минуте необязательный гол, но в дальнейшем действовал надежно. Андрей сделал 7 сейвов — больше всего в одном матче за все время карьеры в Мадриде.

Третий лучше по оценке

Веб-портал WhoScored поставил украинскому вратарю отметку 7.68. На больший балл в составе "сливочных" наиграл автор дубля и лучший игрок встречи Джуд Беллингем (9.1) и автор еще одного гола Винисиус Жуниор (7.94).

Следующий поединок в чемпионате Испании "Реал" сыграет 25 августа на выезде против "Сельты".

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