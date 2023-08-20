Лунин пропустил и поставил рекорд, а Анчелотти предупредил о приближении Кепы
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сыграл очередной матч в основе в мадридском "Реале". Он пропустил уже на 3-й минуте, но затем установил уникальное личное достижение, а команда победила "Альмерию" 3:1.
Впрочем, Карло Анчелотти предупредил после матча, что скоро в воротах будет стоять Кепа, передает портал Новини.LIVE.
"Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа тоже сыграет, возможно уже в следующем матче", — говорит папа Карло.
Тем временем, Лунин сделал most most в один матч в Real Madrid shirt— Real Madrid Info ⁵ (@RMadridInfo) August 19, 2023
— DAZN pic.twitter.com/NtmVQcFOWC
Лунин во второй раз вышел в стартовом составе. Голкипер пропустил уже на 3-й минуте необязательный гол, но в дальнейшем действовал надежно. Андрей сделал 7 сейвов — больше всего в одном матче за все время карьеры в Мадриде.
Третий лучше по оценке
Веб-портал WhoScored поставил украинскому вратарю отметку 7.68. На больший балл в составе "сливочных" наиграл автор дубля и лучший игрок встречи Джуд Беллингем (9.1) и автор еще одного гола Винисиус Жуниор (7.94).
Следующий поединок в чемпионате Испании "Реал" сыграет 25 августа на выезде против "Сельты".
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