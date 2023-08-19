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Лунін чи Кепа: відомо, хто зіграє у наступному матчі "Реала"

19 серпня 2023 07:47
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Агабекян Карен
редактор
Лунін чи Кепа: відомо, хто зіграє у наступному матчі "Реала"
Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 серпня у матчі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграє проти "Альмерії". Перед грою під питанням, хто зіграє у воротах мадридців.

Якщо вірити головному тренеру Карло Анчелотті, слова якого наводить клубна пресслужба, то довірять українцеві.

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Зазначимо, що раніше травмувався головний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа. Існує можливість, що бельгієць може пропустити майже весь сезон. Тому клуб на його місце взяв в оренду у "Челсі" Кепу Аррісабалагу.

 

 

Лунін гратиме до першої помилки

За словами Анчелотті, Лунін зіграє тому, що Кепа ще проходить період адаптації. До того ж українець добре зіграв у Більбао проти "Атлетіка" (2:0).

При цьому тренер натякнув, що основним голкіпером буде Кепа, який має більше досвіду на міжнародному рівні.

"Ми не робитимемо ротацію біля воріт. Обидва воротарі дуже хороші, але в одного буде більше хвилин ніж в іншого", — сказав фахівець.

Ймовірно, Лунін гратиме у воротах до першої помилки, після чого в рамку поставлять Кепу, який ніколи не був стабільним голкіпером.

Зазначимо, що у Луніна залишив рік контракту з "Реалом" й він його не збирався продовжувати. Клуб влітку намагався продати футболіста, але травма Куртуа сплутала їхні плани.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

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