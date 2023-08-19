Лунін чи Кепа: відомо, хто зіграє у наступному матчі "Реала"
19 серпня у матчі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграє проти "Альмерії". Перед грою під питанням, хто зіграє у воротах мадридців.
Якщо вірити головному тренеру Карло Анчелотті, слова якого наводить клубна пресслужба, то довірять українцеві.
Зазначимо, що раніше травмувався головний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа. Існує можливість, що бельгієць може пропустити майже весь сезон. Тому клуб на його місце взяв в оренду у "Челсі" Кепу Аррісабалагу.
REFLEJOS #RMCity pic.twitter.com/FKkIhL2Ykh— Real Madrid CF (@realmadrid) August 16, 2023
Лунін гратиме до першої помилки
За словами Анчелотті, Лунін зіграє тому, що Кепа ще проходить період адаптації. До того ж українець добре зіграв у Більбао проти "Атлетіка" (2:0).
При цьому тренер натякнув, що основним голкіпером буде Кепа, який має більше досвіду на міжнародному рівні.
"Ми не робитимемо ротацію біля воріт. Обидва воротарі дуже хороші, але в одного буде більше хвилин ніж в іншого", — сказав фахівець.
Ймовірно, Лунін гратиме у воротах до першої помилки, після чого в рамку поставлять Кепу, який ніколи не був стабільним голкіпером.
Зазначимо, що у Луніна залишив рік контракту з "Реалом" й він його не збирався продовжувати. Клуб влітку намагався продати футболіста, але травма Куртуа сплутала їхні плани.
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