Лунин или Кепа: известно, кто сыграет в следующем матче "Реала"
19 августа в матче чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет против "Альмерии". Перед игрой под вопросом, кто же сыграет в воротах мадридцев.
Если верить главному тренеру Карло Анчелотти, слова которого приводит клубная пресс-служба, то доверятся украинцу.
Отметим, что ранее травмировался основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Существует вероятность, что бельгиец может пропустить почти весь сезон. Поэтому клуб на его место взял в аренду у "Челси" Кепу Аррисабалагу.
REFLEJOS #RMCity pic.twitter.com/FKkIhL2Ykh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 16, 2023
Лунин будет играть до первой ошибки
По словам Анчелотти, Лунин сыграет потому, что Кепа проходит период адаптации. К тому же украинец хорошо сыграл в Бильбао против "Атлетика" (2:0).
При этом тренер намекнул, что основным голкипером будет Кепа, у которого больше опыта на международном уровне.
"Мы не будем делать ротацию у воротах. Оба вратаря очень хорошие, но у одного будет больше минут чем у другого", — сказал специалист.
Вероятно, Лунин будет играть в воротах до первой ошибки, после чего в рамку поставят Кепу, который никогда не был стабильным голкипером.
Отметим, что у Лунина остался год контракта с "Реалом" и он его не собирался продлевать. Клуб летом пытался продать футболиста, но травма Куртуа спутала их планы.
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