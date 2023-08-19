Лунин или Кепа: известно, кто сыграет в следующем матче "Реала"

Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Фото: "Реал"

19 августа в матче чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет против "Альмерии". Перед игрой под вопросом, кто же сыграет в воротах мадридцев.

Если верить главному тренеру Карло Анчелотти, слова которого приводит клубная пресс-служба, то доверятся украинцу.

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Отметим, что ранее травмировался основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Существует вероятность, что бельгиец может пропустить почти весь сезон. Поэтому клуб на его место взял в аренду у "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Лунин будет играть до первой ошибки

По словам Анчелотти, Лунин сыграет потому, что Кепа проходит период адаптации. К тому же украинец хорошо сыграл в Бильбао против "Атлетика" (2:0).

При этом тренер намекнул, что основным голкипером будет Кепа, у которого больше опыта на международном уровне.

"Мы не будем делать ротацию у воротах. Оба вратаря очень хорошие, но у одного будет больше минут чем у другого", — сказал специалист.

Вероятно, Лунин будет играть в воротах до первой ошибки, после чего в рамку поставят Кепу, который никогда не был стабильным голкипером.

Отметим, что у Лунина остался год контракта с "Реалом" и он его не собирался продлевать. Клуб летом пытался продать футболиста, но травма Куртуа спутала их планы.

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