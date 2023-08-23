Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно приглашение от зарубежного клуба. Интерес к украинцу проявляет клуб, в котором уже выступает бывший футболист "бланкос".
Лунину могут предложить выгодный личный контракт, сообщает AS.
Украинский голкипер Андрей Лунин заинтересовал клуб из чемпионата, который может показаться экзотическим для многих болельщиков. Игроку придется обдумать предложение и сделать сложный выбор.
Куда может перейти Лунин?
Вратарем сборной Украины интересуется "Аль-Иттихад". Чемпионы Саудовской Аравии ищут надежного и опытного голкипера из европейского топ-клуба, за которого не придется платить большие деньги.
У Андрея Лунина остался год по контракту с мадридским "Реалом". Украинцу пока не удалось стать основным вратарем "королевского клуба". После травмы Куртуа ему придется конкурировать за место в воротах с новичком "бланкос" Кепой.
"Аль-Иттихад" готов предложить Лунину контракт на три года с зарплатой в 8 млн евро за сезон. Этим летом чемпионы Саудовской Аравии уже подписали Карима Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и Жоту.
Напомним, Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов.
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