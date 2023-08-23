Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно приглашение от зарубежного клуба. Интерес к украинцу проявляет клуб, в котором уже выступает бывший футболист "бланкос".

Лунину могут предложить выгодный личный контракт, сообщает AS.

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Куда может перейти Лунин?

Вратарем сборной Украины интересуется "Аль-Иттихад". Чемпионы Саудовской Аравии ищут надежного и опытного голкипера из европейского топ-клуба, за которого не придется платить большие деньги.

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

У Андрея Лунина остался год по контракту с мадридским "Реалом". Украинцу пока не удалось стать основным вратарем "королевского клуба". После травмы Куртуа ему придется конкурировать за место в воротах с новичком "бланкос" Кепой.

"Аль-Иттихад" готов предложить Лунину контракт на три года с зарплатой в 8 млн евро за сезон. Этим летом чемпионы Саудовской Аравии уже подписали Карима Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и Жоту.

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