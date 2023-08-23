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Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба

23 августа 2023 09:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно приглашение от зарубежного клуба. Интерес к украинцу проявляет клуб, в котором уже выступает бывший футболист "бланкос". 

Лунину могут предложить выгодный личный контракт, сообщает AS

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Украинский голкипер Андрей Лунин заинтересовал клуб из чемпионата, который может показаться экзотическим для многих болельщиков. Игроку придется обдумать предложение и сделать сложный выбор. 

Куда может перейти Лунин? 

Вратарем сборной Украины интересуется "Аль-Иттихад". Чемпионы Саудовской Аравии ищут надежного и опытного голкипера из европейского топ-клуба, за которого не придется платить большие деньги. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

У Андрея Лунина остался год по контракту с мадридским "Реалом". Украинцу пока не удалось стать основным вратарем "королевского клуба". После травмы Куртуа ему придется конкурировать за место в воротах с новичком "бланкос" Кепой. 

"Аль-Иттихад" готов предложить Лунину контракт на три года с зарплатой в 8 млн евро за сезон. Этим летом чемпионы Саудовской Аравии уже подписали Карима Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и Жоту. 

Напомним, Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов. 

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