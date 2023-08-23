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Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер

23 серпня 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер
Мохаммед Салах упустив гольовий момент. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Єгипту Мохаммед Салах може змінити клуб до кінця наступного тижня. "Ліверпуль" отримав дуже вигідну пропозицію щодо продажу форварда.

Трансфер Салаха буде рекордним, якщо "червоні" погодяться його продати, повідомляє Daily Mail.

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Мохаммед Салах провів у "Ліверпулі" шість років, але найближчі дні можуть виявитися для нього останніми на "Енфілді". У послугах 31-річного єгиптянина зацікавлений один із найбагатших клубів Саудівської Аравії.

Куди піде Салах?

Керівництво "Аль-Іттіхада" мріє про зв'язку форвардів Карім Бензема — Мохаммед Салах. Клуб із Джидди готовий на величезні витрати заради того, щоб запросити єгиптянина. Чемпіони Саудівської Аравії запропонували "Ліверпулю" 90 млн євро.

Клопп та Салах
Клопп дякує Салаху. Фото: REUTERS/David Klein

Зараз в англійському клубі гадають над доцільністю продажу Салаха. Якщо рішення "Ліверпуля" виявиться позитивним, це буде рекордна угода в історії футболу Саудівської Аравії. Поки що рекорд утримує бразилець Малком, за якого "Аль-Хіляль" заплатив 60 млн євро.

Нинішнього сезону Мохаммед Салах встиг зіграти за "Ліверпуль" в одному матчі. Форвард записав на свій рахунок результативну передачу.

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