"Ліверпуль" забив три м'ячі "Борнмуту" із Забарним у складі

Жота та Собослаї святкують гол. Фото: "Ліверпуль"

В Англійській прем'єр-лізі відбулися суботні матчі другого туру. "Борнмут" українця Іллі Забарного на виїзд грав із "Ліверпулем".

Команда українця поступилася із рахунком 1:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

"Ліверпуль" — "Борнмут" — 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньо, 3.

"Ліверпуль": Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомес, 76) — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо (Ендо, 63) — Луїс Діас (Нуньєс, 90+1), Салах (Цімікас, 90+), Жота (Еліотт, 76).

"Борнмут": Нето — Керкез, Забарний, Сенесі (Траоре, 87), Ааронс — Ротвелл (Брукс, 77), Крісті (Мукр, 63), Біллінг — Ентоні (Клюйверт, 63), Семеньо (Келлі, 77), Соланке.

Попередження: Аліссон — Семеньо, Ентоні, Нето.

Вилучення: Мак Аллістер, 58 (пряма червона).

На 36-й хвилині Мохамед Салах не реалізував пенальті.

"Борнмут" добре розпочав матч, оскільки вже на третій хвилині Семеньо відкрив рахунок. Однак ще в першому таймі підопічні Клоппа відповіли голами Діаса та Салаха.

У другому таймі відзначився Жота, який після дальнього удару Собослаї та рішення Нето відбити перед собою, втік від Забарного та зіграв на добиванні.

Зазначимо, що "Ліверпуль" із 58-ї хвилини грав у меншості після вилучення Мак Аллістера.

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