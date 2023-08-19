"Ливерпуль" забил три мяча "Борнмуту" с Забарным в составе

Жота и Собослаи празднуют гол. Фото: "Ливерпуль"

В Английской премьер-лиги прошли субботние матчи второго тура. "Борнмут" украинца Ильи Забарного на выезд играл с "Ливерпулем".

Команда украинца уступила со счетом 1:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Для "Борнмута" это первое поражение в текущем сезоне. В первом туре команда сыграла в ничью с "Вест Хэмом".

Обзор матча

"Ливерпуль" — "Борнмут" — 3:1

Голы: Диас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньо, 3.

"Ливерпуль": Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомес, 76) — Собослаи, Мак Аллистер, Гакпо (Эндо, 63) — Луис Диас (Нуньес, 90+1), Салах (Цимикас, 90+) , Жота (Эллиотт, 76).

"Борнмут": Нето — Керкез, Забарный, Сенеси (Траоре, 87), Ааронс — Ротвелл (Брукс, 77), Кристи (Мукр, 63), Биллинг — Энтони (Клюйверт, 63), Семеньо (Келли, 77), Соланке.

Предупреждение: Алиссон — Семеньо, Энтони, Нето.

Удаление: Мак Аллистер, 58 (прямая красная).

На 36-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти.

"Борнмут" хорошо начал матч, поскольку уже на третьей минуте Семеньо открыл счет. Однако еще в первом тайме подопечные Клоппа ответили голами Диаса и Салаха.

Во втором тайме отличился Жота, который после дальнего удара Собослаи и решения Нето отбить перед собой, убежал от Забарного и сыграл на добивании.

Отметим, что "Ливерпуль" с 58-й минуте играл в меньшинстве после удаления Мак Аллистера.

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Гарри Кейн впервые забил за "Баварию": видео невероятного гола.

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.

Мудрика могут обменять на другого футболиста: о ком речь.

Киевское "Динамо" готовится к рекордному трансферу: кто усилит команду.