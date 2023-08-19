"Ливерпуль" забил три мяча "Борнмуту" с Забарным в составе
В Английской премьер-лиги прошли субботние матчи второго тура. "Борнмут" украинца Ильи Забарного на выезд играл с "Ливерпулем".
Команда украинца уступила со счетом 1:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Для "Борнмута" это первое поражение в текущем сезоне. В первом туре команда сыграла в ничью с "Вест Хэмом".
Обзор матча
"Ливерпуль" — "Борнмут" — 3:1
Голы: Диас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньо, 3.
"Ливерпуль": Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомес, 76) — Собослаи, Мак Аллистер, Гакпо (Эндо, 63) — Луис Диас (Нуньес, 90+1), Салах (Цимикас, 90+) , Жота (Эллиотт, 76).
"Борнмут": Нето — Керкез, Забарный, Сенеси (Траоре, 87), Ааронс — Ротвелл (Брукс, 77), Кристи (Мукр, 63), Биллинг — Энтони (Клюйверт, 63), Семеньо (Келли, 77), Соланке.
Предупреждение: Алиссон — Семеньо, Энтони, Нето.
Удаление: Мак Аллистер, 58 (прямая красная).
На 36-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти.
"Борнмут" хорошо начал матч, поскольку уже на третьей минуте Семеньо открыл счет. Однако еще в первом тайме подопечные Клоппа ответили голами Диаса и Салаха.
Во втором тайме отличился Жота, который после дальнего удара Собослаи и решения Нето отбить перед собой, убежал от Забарного и сыграл на добивании.
Отметим, что "Ливерпуль" с 58-й минуте играл в меньшинстве после удаления Мак Аллистера.
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