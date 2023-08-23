Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер arrow

Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер

23 августа 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер
Мохаммед Салах упустил голевой момент. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах может сменить клуб до конца следующей недели. "Ливерпуль" получил очень выгодное предложение о продаже форварда.

Трансфер Салаха будет рекордным, если "красные" согласятся его продать, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Мохаммед Салах провел в "Ливерпуле" шесть лет, но ближайшие дни могут оказаться для него последними на "Энфилде". В услугах 31-летнего египтянина заинтересован один из самых богатых клубов Саудовской Аравии. 

Куда уйдет Салах? 

Руководство "Аль-Иттихада" мечтает о связке форвардов Карим Бензема — Мохаммед Салах. Клуб из Джидды готов на огромные траты ради того, чтобы пригласить египтянина. Чемпионы Саудовской Аравии предложили "Ливерпулю" 90 млн евро. 

Клопп и Салах
Клопп благодарит Салаха. Фото: REUTERS/David Klein

В настоящее время в английском клубе думают над целесообразностью продажи Салаха. В случае, если решение "Ливерпуля" окажется положительным, это будет рекордная сделка в истории футбола Саудовской Аравии. Пока рекорд удерживает бразилец Малком, за которого "Аль-Хиляль" заплатил 60 млн евро. 

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах успел сыграть за "Ливерпуль" в одном матче. Форвард записал на свой счет результативную передачу. 

Напомним, Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба. 

Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов. 

Виктор Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер. 

Стыд и позор агрессору, это фарс: семья Цымбаларя против "матча памяти" в Москве. 

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз