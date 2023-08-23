Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер

Мохаммед Салах упустил голевой момент. Фото: REUTERS/David Klein

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах может сменить клуб до конца следующей недели. "Ливерпуль" получил очень выгодное предложение о продаже форварда.

Трансфер Салаха будет рекордным, если "красные" согласятся его продать, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Мохаммед Салах провел в "Ливерпуле" шесть лет, но ближайшие дни могут оказаться для него последними на "Энфилде". В услугах 31-летнего египтянина заинтересован один из самых богатых клубов Саудовской Аравии.

Куда уйдет Салах?

Руководство "Аль-Иттихада" мечтает о связке форвардов Карим Бензема — Мохаммед Салах. Клуб из Джидды готов на огромные траты ради того, чтобы пригласить египтянина. Чемпионы Саудовской Аравии предложили "Ливерпулю" 90 млн евро.

Клопп благодарит Салаха. Фото: REUTERS/David Klein

В настоящее время в английском клубе думают над целесообразностью продажи Салаха. В случае, если решение "Ливерпуля" окажется положительным, это будет рекордная сделка в истории футбола Саудовской Аравии. Пока рекорд удерживает бразилец Малком, за которого "Аль-Хиляль" заплатил 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах успел сыграть за "Ливерпуль" в одном матче. Форвард записал на свой счет результативную передачу.

Напомним, Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба.

Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" выйти в Лигу чемпионов.

Виктор Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер.

Стыд и позор агрессору, это фарс: семья Цымбаларя против "матча памяти" в Москве.

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард.