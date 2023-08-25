Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Jon Durr

Лондонский "Челси" планирует избавиться от еще нескольких футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Среди игроков, которые уйдут из команды, могут оказаться Ромелу Лукаку и Михаил Мудрик.

Итальянские клубы готовы пригласить к себе обоих футболистов, сообщает Foot Mercato.

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"Челси" активно ищет покупателей на футболистов, которые не входят в планы на сезон главного тренера команды Маурисио Почеттино. Был составлен список из пяти игроков. Известно, что среди них оказались форвард Ромелу Лукаку и вингер Михаил Мудрик.

Куда уйдут игроки "Челси"?

Почеттино думал над тем, чтобы предоставить Ромелу Лукаку еще один шанс проявить себя в команде. С форвардом провели переговоры, по итогам которых было принято решение его продать. Игроком интересовались "Интер" и "Ювентус", однако они отказались от идеи пригласить Ромелу.

Ромелу Лукаку благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Зато в услугах бельгийца заинтересована столичная "Рома". Жозе Моуринью хочет усилить атакующий потенциал "волков". Римляне могут заплатить за Лукаку 40 млн евро. Однако "Рома" настаивает на том, чтобы оформить выплаты в течении двух лет.

Михаил Мудрик может продолжить карьеру в "Интере". Финалисты Лиги чемпионов-2023 готовят предложение по украинскому игроку. Но "Челси" не хочет продавать вингера. Лондонский клуб согласен только на аренду Мудрика. Речь может идти как о полугоде, так и о 12 месяцах.

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