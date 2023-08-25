Известного футболиста обвиняют в изнасиловании

В ходе расследования Гудмундссон не будет играть за сборную Исландии. Фото: Mannlif

Футболист "Дженоа" Альберт Гудмундсон обвинился в сексуальном насилии, а сборная Исландии уже исключила его из состава. Игрок отверг все обвинения.

Об этом сообщает исландское издание Mannlif, передают Новини.LIVE.

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Неизвестная девушка обвинила нападающего "Дженоа" Альберта Гудмундссона в сексуальном насилии, совершенном над ней этим летом.

Игрока, который выступает в Серии А и принимал участие в Мундиале 2018, обвинили в сексуальных притязаниях, хотя было ли это самое изнасилование, СМИ не сообщают.

🇮🇸 El delantero del Genoa Albert Gudmundsson ha estat suspendit cautelarmente por la selección de Islandia. El motiu rau en una denuncia por delitos de agresión sexual.



El futbolista ha negado esas acusaciones ante la directiva del Genoa.



[DV] pic.twitter.com/EbrdxUJYsh — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 24, 2023

Президент KSI (исландской федерации футбола) Ванда Сигургейрсдоттир подтвердила проблемы 26-летнего футболиста. Сам Гудмундссон, образцовый семьянин и отец двух дочерей, отвергает все обвинения в свой адрес. В прошлом футболист выступал только в Нидерландах — в составе ПСВ, а также АЗ.

На время расследования сборная Исландии отстранила его от участия в матчах.

Уже не первый скандал

В прошлом году Альберт уже был в центре внимания журналистов, когда Арнар Тор Видарссон, тогдашний тренер сборной, не пригласил его в национальную сборную, о чем сказал на пресс-конференции в сентябре.

"Я был очень удивлен и разочарован менталитетом Альберта", — сказал тогда тренер.

Альберт больше не играл за сборную, пока Арнар был тренером национальной сборной, но Альберт сыграл 35 национальных матчей за Исландию.

Andiamoci cauti: Albert Gudmundsson è stato sospeso в via cautelare dalla Nazionale islandese в seguida a una denuncia к violenze sessuali, к un fatto avvenuto mesi fa.



Ил provvedimento della Federcalcio islandese è standard e prevede la sospensione per qualisis membro… pic.twitter.com/Kh5v55rEss — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 23, 2023

В январе 2022 Альберт был приобретен итальянской командой "Дженоа", где он играет до сих пор и привлек внимание "Милана", который рассматривал возможность приобрести его этим летом.

Говорят, что "Дженоа" твердо поддерживает Альберта и расследование не повлияет на время его игры в команде. Однако правила KSÍ четкие, и Альберт не будет вызываться в национальную сборную, пока продолжается расследование.

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