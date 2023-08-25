Известного футболиста обвиняют в изнасиловании
Футболист "Дженоа" Альберт Гудмундсон обвинился в сексуальном насилии, а сборная Исландии уже исключила его из состава. Игрок отверг все обвинения.
Об этом сообщает исландское издание Mannlif, передают Новини.LIVE.
Неизвестная девушка обвинила нападающего "Дженоа" Альберта Гудмундссона в сексуальном насилии, совершенном над ней этим летом.
Игрока, который выступает в Серии А и принимал участие в Мундиале 2018, обвинили в сексуальных притязаниях, хотя было ли это самое изнасилование, СМИ не сообщают.
🇮🇸 El delantero del Genoa Albert Gudmundsson ha estat suspendit cautelarmente por la selección de Islandia. El motiu rau en una denuncia por delitos de agresión sexual.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 24, 2023
El futbolista ha negado esas acusaciones ante la directiva del Genoa.
[DV] pic.twitter.com/EbrdxUJYsh
Президент KSI (исландской федерации футбола) Ванда Сигургейрсдоттир подтвердила проблемы 26-летнего футболиста. Сам Гудмундссон, образцовый семьянин и отец двух дочерей, отвергает все обвинения в свой адрес. В прошлом футболист выступал только в Нидерландах — в составе ПСВ, а также АЗ.
На время расследования сборная Исландии отстранила его от участия в матчах.
Уже не первый скандал
В прошлом году Альберт уже был в центре внимания журналистов, когда Арнар Тор Видарссон, тогдашний тренер сборной, не пригласил его в национальную сборную, о чем сказал на пресс-конференции в сентябре.
"Я был очень удивлен и разочарован менталитетом Альберта", — сказал тогда тренер.
Альберт больше не играл за сборную, пока Арнар был тренером национальной сборной, но Альберт сыграл 35 национальных матчей за Исландию.
Andiamoci cauti: Albert Gudmundsson è stato sospeso в via cautelare dalla Nazionale islandese в seguida a una denuncia к violenze sessuali, к un fatto avvenuto mesi fa.— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 23, 2023
Ил provvedimento della Federcalcio islandese è standard e prevede la sospensione per qualisis membro… pic.twitter.com/Kh5v55rEss
В январе 2022 Альберт был приобретен итальянской командой "Дженоа", где он играет до сих пор и привлек внимание "Милана", который рассматривал возможность приобрести его этим летом.
Говорят, что "Дженоа" твердо поддерживает Альберта и расследование не повлияет на время его игры в команде. Однако правила KSÍ четкие, и Альберт не будет вызываться в национальную сборную, пока продолжается расследование.
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