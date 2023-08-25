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Известного футболиста обвиняют в изнасиловании

25 августа 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Известного футболиста обвиняют в изнасиловании
В ходе расследования Гудмундссон не будет играть за сборную Исландии. Фото: Mannlif
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футболист "Дженоа" Альберт Гудмундсон обвинился в сексуальном насилии, а сборная Исландии уже исключила его из состава. Игрок отверг все обвинения.

Об этом сообщает исландское издание Mannlif, передают Новини.LIVE.

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Неизвестная девушка обвинила нападающего "Дженоа" Альберта Гудмундссона в сексуальном насилии, совершенном над ней этим летом.

Игрока, который выступает в Серии А и принимал участие в Мундиале 2018, обвинили в сексуальных притязаниях, хотя было ли это самое изнасилование, СМИ не сообщают.

Президент KSI (исландской федерации футбола) Ванда Сигургейрсдоттир подтвердила проблемы 26-летнего футболиста. Сам Гудмундссон, образцовый семьянин и отец двух дочерей, отвергает все обвинения в свой адрес. В прошлом футболист выступал только в Нидерландах — в составе ПСВ, а также АЗ.

На время расследования сборная Исландии отстранила его от участия в матчах.

Уже не первый скандал

В прошлом году Альберт уже был в центре внимания журналистов, когда Арнар Тор Видарссон, тогдашний тренер сборной, не пригласил его в национальную сборную, о чем сказал на пресс-конференции в сентябре.

"Я был очень удивлен и разочарован менталитетом Альберта", — сказал тогда тренер.

Альберт больше не играл за сборную, пока Арнар был тренером национальной сборной, но Альберт сыграл 35 национальных матчей за Исландию.

В январе 2022 Альберт был приобретен итальянской командой "Дженоа", где он играет до сих пор и привлек внимание "Милана", который рассматривал возможность приобрести его этим летом.

Говорят, что "Дженоа" твердо поддерживает Альберта и расследование не повлияет на время его игры в команде. Однако правила KSÍ четкие, и Альберт не будет вызываться в национальную сборную, пока продолжается расследование.

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