Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере arrow

"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере

23 августа 2023 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере
Эберечи Эзе во время матча. Фото: Reuters/Craig Brough
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения полузащитника Эберечи Эзе. Футболистом также интересуется "Тоттенхэм".

Хосеп Гвардиола попросил подписать игрока "Кристал Пэлас" после того, как сорвался трансфер Лукаса Пакета, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Эберечи Эзе уже не первый год находится в поле зрения "Манчестер Сити". Тренерский штаб "горожан" впечатлен тем, как 25-летний футболист контролирует игру.

Наставник "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу тоже отметил прогресс полузащитника сборной Англии. Тренер мечтает, чтобы Эберечи выбрал вариант с трансфером в лондонский клуб. Однако руководство "шпор" смущает высокая стоимость футболиста. 

Настойчивость "Манчестер Сити" 

"Тоттенхэм" стремится усилить состав после продажи капитана Харри Кейна. Эберечи Эзе может стать ключевым футболистом в игровом рисунке "шпор". Но даже если лондонцы найдут 70 млн евро на этот трансфер, "Манчестер Сити" сделает "Кристал Пэлас" более выгодное предложение. 

Эберечи Эзе
Езе борется с Лемина. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Горожане" хотят повысить качество игры в центре поля после ухода Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Приход Матео Ковачича улучшил перспективы "Сити", но Хосеп Гвардиола просит купить еще одного игрока. Сам Эберечи Эзе не против сменить клуб. Игрок готов изучить предложения от "горожан" и "шпор". 

Напомним, Лунин может получить приглашение от экзотичного клуба. 

Жена Роналду показала, как начались ее отношения с Криштиану. 

"Динамо" пригласит звезду чемпионата Франции: о ком речь. 

Виктор Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер. 

Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер. 

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз