"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере

Эберечи Эзе во время матча. Фото: Reuters/Craig Brough

Английский "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения полузащитника Эберечи Эзе. Футболистом также интересуется "Тоттенхэм".

Хосеп Гвардиола попросил подписать игрока "Кристал Пэлас" после того, как сорвался трансфер Лукаса Пакета, сообщает Daily Mail.

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Эберечи Эзе уже не первый год находится в поле зрения "Манчестер Сити". Тренерский штаб "горожан" впечатлен тем, как 25-летний футболист контролирует игру.

Наставник "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу тоже отметил прогресс полузащитника сборной Англии. Тренер мечтает, чтобы Эберечи выбрал вариант с трансфером в лондонский клуб. Однако руководство "шпор" смущает высокая стоимость футболиста.

Настойчивость "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" стремится усилить состав после продажи капитана Харри Кейна. Эберечи Эзе может стать ключевым футболистом в игровом рисунке "шпор". Но даже если лондонцы найдут 70 млн евро на этот трансфер, "Манчестер Сити" сделает "Кристал Пэлас" более выгодное предложение.

Езе борется с Лемина. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Горожане" хотят повысить качество игры в центре поля после ухода Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Приход Матео Ковачича улучшил перспективы "Сити", но Хосеп Гвардиола просит купить еще одного игрока. Сам Эберечи Эзе не против сменить клуб. Игрок готов изучить предложения от "горожан" и "шпор".

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