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Жена Роналду показала, как начались ее отношения с Криштиану

23 августа 2023 16:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду показала, как начались ее отношения с Криштиану
Джорджина Родригес в фотосессии для модного журнала. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная испанская модель Джорджина Родригес поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Девушка показала, где впервые встретилась с Криштиану Роналду

Девушка прогулялась со своим гражданским мужем по знакомой галерее и показала снимки в Instagram

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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду помог своему клубу преодолеть финальный раунд квалификации азиатской Лиги чемпионов. Форвард сделал очередную результативную передачу за "Аль-Наср", а его супруга радовалась победе на стадионе. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес демонстрирует стройную фигуру. Фото: instagram.com/georginagio/

История любви Роналду и Джорджины 

Звездная пара прошлась по магазинам и побывала в месте, где зародились их романтические отношения. Футболист и модель сделали памятный снимок, на котором выглядят абсолютно счастливыми. 

"Совместный шоппинг в месте, где началась наша история любви и совместной жизни", — подписала фотографию Джорджина Родригес. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану и Джорджина в месте знакомства. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду познакомился со своей избранницей в 2016 году в модной галерее. Вскоре он пригласил Джорджину к себе в дом. Сейчас влюбленная пара воспитывает пятерых детей. 

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