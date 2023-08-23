Жена Роналду показала, как начались ее отношения с Криштиану

Джорджина Родригес в фотосессии для модного журнала. Фото: instagram.com/georginagio/

Известная испанская модель Джорджина Родригес поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Девушка показала, где впервые встретилась с Криштиану Роналду.

Девушка прогулялась со своим гражданским мужем по знакомой галерее и показала снимки в Instagram.

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Джорджина Родригес демонстрирует стройную фигуру. Фото: instagram.com/georginagio/

История любви Роналду и Джорджины

Звездная пара прошлась по магазинам и побывала в месте, где зародились их романтические отношения. Футболист и модель сделали памятный снимок, на котором выглядят абсолютно счастливыми.

"Совместный шоппинг в месте, где началась наша история любви и совместной жизни", — подписала фотографию Джорджина Родригес.

Криштиану и Джорджина в месте знакомства. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду познакомился со своей избранницей в 2016 году в модной галерее. Вскоре он пригласил Джорджину к себе в дом. Сейчас влюбленная пара воспитывает пятерых детей.

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