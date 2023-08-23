Дружина Роналду показала, як почалися її стосунки з Кріштіану
Відома іспанська модель Джорджіна Родрігес поділилася з шанувальниками новими фотографіями. Дівчина показала, де вперше зустрілася з Кріштіану Роналду.
Дівчина прогулялася зі своїм громадянським чоловіком знайомою галереєю і показала знімки в Instagram.
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду допоміг своєму клубу подолати фінальний раунд кваліфікації азійської Ліги чемпіонів. Форвард зробив чергову результативну передачу за "Аль-Наср", а його дружина раділа перемозі на стадіоні.
Історія кохання Роналду та Джорджини
Зіркова пара пройшлася магазинами та побувала в місці, де зародилися їхні романтичні стосунки. Футболіст та модель зробили пам'ятний знімок, на якому виглядають абсолютно щасливими.
"Спільний шопінг у місці, де почалася наша історія кохання та спільного життя", — підписала фотографію Джорджина Родрігес.
Кріштіану Роналду познайомився зі своєю обраницею у 2016 році у модній галереї. Незабаром він запросив Джорджину до себе жити. Зараз закохана пара виховує п'ятьох дітей.
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