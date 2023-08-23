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Дружина Роналду показала, як почалися її стосунки з Кріштіану

23 серпня 2023 16:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду показала, як почалися її стосунки з Кріштіану
Джорджіна Родрігес у фотосесії для модного журналу. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома іспанська модель Джорджіна Родрігес поділилася з шанувальниками новими фотографіями. Дівчина показала, де вперше зустрілася з Кріштіану Роналду.

Дівчина прогулялася зі своїм громадянським чоловіком знайомою галереєю і показала знімки в Instagram.

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Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес демонструє струнку фігуру. Фото: instagram.com/georginagio/

Історія кохання Роналду та Джорджини

Зіркова пара пройшлася магазинами та побувала в місці, де зародилися їхні романтичні стосунки. Футболіст та модель зробили пам'ятний знімок, на якому виглядають абсолютно щасливими.

"Спільний шопінг у місці, де почалася наша історія кохання та спільного життя", — підписала фотографію Джорджина Родрігес.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану та Джорджина в місці знайомства. Фото: instagram.com/georginagio/

Кріштіану Роналду познайомився зі своєю обраницею у 2016 році у модній галереї. Незабаром він запросив Джорджину до себе жити. Зараз закохана пара виховує п'ятьох дітей.

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