"Манчестер Сіті" заплатить величезні гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері

Еберечі Езе під час матчу. Фото: Reuters/Craig Brough

Англійський "Манчестер Сіті" розглядає можливість придбання півзахисника Еберечі Езе. Футболістом також цікавиться "Тоттенгем".

Хосеп Гвардіола попросив підписати гравця "Крістал Пелас" після того, як зірвався трансфер Лукаса Пакета, повідомляє Daily Mail.

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Еберечі Езе вже не перший рік перебуває у полі зору "Манчестер Сіті". Тренерський штаб "містян" вражений тим, як 25-річний футболіст контролює гру.

Наставник "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу також відзначив прогрес півзахисника збірної Англії. Тренер мріє, щоб Еберечі вибрав варіант із трансфером до лондонського клубу. Проте керівництво "шпор" турбує висока вартість футболіста.

Наполегливість "Манчестер Сіті"

"Тоттенгем" прагне посилити склад після продажу капітана Харрі Кейна. Еберечі Езе може стати ключовим футболістом в ігровому малюнку "шпор". Але навіть якщо лондонці знайдуть 70 млн євро на цей трансфер, "Манчестер Сіті" зробить "Крістал Пелас" вигіднішу пропозицію.

Єзе бореться з Леміна. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Містяни" хочуть підвищити якість гри в центрі поля після відходу Ілкая Гюндогана та Ріяда Мареза. Перехід Матео Ковачича покращив перспективи "Сіті", але Хосеп Гвардіола просить купити ще одного гравця. Сам Еберечі Езе не проти змінити клуб. Гравець готовий вивчити пропозиції від "містян" та "шпор".

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