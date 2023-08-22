Гвардіолу терміново прооперують у Барселоні
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола буде змушений пропустити матч третього туру англійської Прем'єр-ліги. Грою "містян" у поєдинку проти "Шеффілд Юнайтед" керуватиме асистент каталонця.
Гвардіола чекає на термінову операцію, повідомляє The Star.
Хосеп Гвардіола вилетів до Барселони, де в одній із місцевих клінік їм займуться найкращі лікарі Іспанії. 52-річного наставника мучать сильні болі у спині. Знадобиться хірургічне втручання для того, щоб позбутися їх.
Проблеми Гвардіоли зі здоров'ям
Тренер "Манчестер Сіті" заявив, що операція "термінова", але при цьому давно була запланована. Після роботи хірурга каталонський тренер залишиться на кілька днів у Барселоні, де пройде реабілітація.
Наставник "містян" пропустить матчі своєї команди з "Шеффілд Юнайтед" цієї неділі та з "Фулгемом" другого вересня. Помічник Хосепа Гвардіоли Хуанма Лільйо замінить наставника. Головний тренер "Сіті" повернеться до роботи з командою напередодні поєдинку з "Вест Гемом" 16 вересня.
"Манчестер Сіті" розпочав сезон із перемоги над "Севільєю" у Суперкубку УЄФА. Потім була поразка від "Арсеналу" в Суперкубку Англії та перемоги над "Бернлі" (3:0) та "Ньюкаслом" (1:0) в АПЛ.
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