Гвардіолу терміново прооперують у Барселоні

Гвардіола та Холанд після матчу. Фото: Reuters/Ed Sykes

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола буде змушений пропустити матч третього туру англійської Прем'єр-ліги. Грою "містян" у поєдинку проти "Шеффілд Юнайтед" керуватиме асистент каталонця.

Гвардіола чекає на термінову операцію, повідомляє The Star.

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Хосеп Гвардіола вилетів до Барселони, де в одній із місцевих клінік їм займуться найкращі лікарі Іспанії. 52-річного наставника мучать сильні болі у спині. Знадобиться хірургічне втручання для того, щоб позбутися їх.

Хосеп Гвардіола керує грою "Сіті". Фото: REUTERS/Phil Noble

Проблеми Гвардіоли зі здоров'ям

Тренер "Манчестер Сіті" заявив, що операція "термінова", але при цьому давно була запланована. Після роботи хірурга каталонський тренер залишиться на кілька днів у Барселоні, де пройде реабілітація.

Наставник "містян" пропустить матчі своєї команди з "Шеффілд Юнайтед" цієї неділі та з "Фулгемом" другого вересня. Помічник Хосепа Гвардіоли Хуанма Лільйо замінить наставника. Головний тренер "Сіті" повернеться до роботи з командою напередодні поєдинку з "Вест Гемом" 16 вересня.

"Манчестер Сіті" розпочав сезон із перемоги над "Севільєю" у Суперкубку УЄФА. Потім була поразка від "Арсеналу" в Суперкубку Англії та перемоги над "Бернлі" (3:0) та "Ньюкаслом" (1:0) в АПЛ.

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