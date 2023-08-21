"Барселона" запросила зірку "Манчестер Сіті": клуби вже домовились
Півзахисник збірної Португалії Жоау Канселу продовжить кар'єру в іспанській Ла-Лізі. "Барселона" та "Манчестер Сіті" завершують переговори щодо трансферу футболіста.
Канселу вже погодився приєднатися до чемпіонів Іспанії, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
Тренерський штаб "Барселони" продовжує пошуки посилення флангів півзахисту. Пріоритетною метою каталонського клубу став 29-річний Жоау Канселу. Португалець здатний зіграти як праворуч, так і на лівому краю поля. Він однаково корисний і в обороні, і середній лінії.
Деталі трансферу Канселу
"Манчестер Сіті" не розраховує на португальського вінгера. Наставник англійської команди Хосеп Гвардіола минулого сезону посварився з гравцем, після чого Жоау Канселу перейшов на права оренди в "Баварію". Півзахисник зіграв за німецький клуб 15 поєдинків, у яких забив гол і зробив чотири результативні передачі. Канселу за підсумками минулого сезону став чемпіоном Англії та Німеччини.
"Барселона" хоче взяти португальця в оренду до кінця сезону. Контракт передбачає можливість викупу прав на футболіста, але залишає каталонцям можливість відмовитись від цієї опції. Переговори практично завершено, трансфер відбудеться цього тижня.
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