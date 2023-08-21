"Барселона" запросила зірку "Манчестер Сіті": клуби вже домовились

Канселу та Холанд у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Півзахисник збірної Португалії Жоау Канселу продовжить кар'єру в іспанській Ла-Лізі. "Барселона" та "Манчестер Сіті" завершують переговори щодо трансферу футболіста.

Канселу вже погодився приєднатися до чемпіонів Іспанії, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Тренерський штаб "Барселони" продовжує пошуки посилення флангів півзахисту. Пріоритетною метою каталонського клубу став 29-річний Жоау Канселу. Португалець здатний зіграти як праворуч, так і на лівому краю поля. Він однаково корисний і в обороні, і середній лінії.

Деталі трансферу Канселу

"Манчестер Сіті" не розраховує на португальського вінгера. Наставник англійської команди Хосеп Гвардіола минулого сезону посварився з гравцем, після чого Жоау Канселу перейшов на права оренди в "Баварію". Півзахисник зіграв за німецький клуб 15 поєдинків, у яких забив гол і зробив чотири результативні передачі. Канселу за підсумками минулого сезону став чемпіоном Англії та Німеччини.

Кансел бореться з Мане. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Барселона" хоче взяти португальця в оренду до кінця сезону. Контракт передбачає можливість викупу прав на футболіста, але залишає каталонцям можливість відмовитись від цієї опції. Переговори практично завершено, трансфер відбудеться цього тижня.

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