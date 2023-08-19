Хаві пригрозив страйком футболістів "Барселони" й згадав Гвардіолу

Хаві Ернандес. Фото: скріншот

Головний тренер каталонської "Барселони" приєднався до колег та футболістів, які скаржаться на щільний календар. Не здивує, якщо невдовзі проти футбольних органів розпочнуться страйки.

Про це Хаві Ернандес висловився через травму Рональда Арауху, повідомляє Marca.

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Травма Араухо. Фото: AP

Хаві готовий до протесту

За словами Хаві, футбольні функціонери піклуються про бізнес, але не про гравців.

"Складний календар. Бачив, як Гвардіола скаржився. Я з ним згоден. Він правий.

Ми намагаємося, щоб травм було якнайменше. Але вони трапляються і на тренуваннях. Це частина футболу. Так відбувається все наше життя. Араухо — серйозна втрата", — сказав фахівець.

Також тренер заявив, що у ситуації все залежить від гравців, які повинні самі зібратися і влаштовувати бойкоти та протести.

"Нам нав'язують складний календар, що не дуже добре. Втома, перевтома, високі температури", — зазначив Хаві.

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