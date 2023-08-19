Хави пригрозил страйком футболистов "Барселоны" и вспомнил Гвардиолу

Хави Эрнандес. Фото: скриншот

Главный тренер каталонской "Барселоны" присоединился к коллегам и футболистам, которые жалуются на плотный календарь. Не удивит, если вскоре против футбольных органов начнутся забастовки.

Об этом Хави Эрнандес высказался из-за травмы Рональда Арауху, передает Marca.

Читайте также:

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал плодный календарь, что приводит к большему количеству травм, и решение ФИФА компенсировать все больше дополнительного времени.

Травма Араухо. Фото: AP

Хави готов к протесту

По словам Хави, футбольные функционеры заботятся за бизнес, но не об игроках.

"Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они встречаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит вся наша жизнь. Араухо — серьезная потеря", — сказал специалист.

Также тренер заявил, что в возникшей ситуации все зависит от игроков, которые должны сами собраться и устраивать бойкоты и протесты.

"Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры", — отметил Хави.

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Гарри Кейн впервые забил за "Баварию": видео невероятного гола.

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.

Мудрика могут обменять на другого футболиста: о ком речь.

Киевское "Динамо" готовится к рекордному трансферу: кто усилит команду.