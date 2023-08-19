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Хави пригрозил страйком футболистов "Барселоны" и вспомнил Гвардиолу

19 августа 2023 13:25
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Агабекян Карен
редактор
Хави пригрозил страйком футболистов "Барселоны" и вспомнил Гвардиолу
Хави Эрнандес. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер каталонской "Барселоны" присоединился к коллегам и футболистам, которые жалуются на плотный календарь. Не удивит, если вскоре против футбольных органов начнутся забастовки.

Об этом Хави Эрнандес высказался из-за травмы Рональда Арауху, передает Marca.

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Травма Араухо. Фото: AP

Хави готов к протесту

По словам Хави, футбольные функционеры заботятся за бизнес, но не об игроках.

"Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они встречаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит вся наша жизнь. Араухо — серьезная потеря", — сказал специалист.

Также тренер заявил, что в возникшей ситуации все зависит от игроков, которые должны сами собраться и устраивать бойкоты и протесты.

"Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры", — отметил Хави.

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